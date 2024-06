Polémica entre Furia de Gran Hermano y Telefe: ¿fin del contrato con la empresa?

En las últimas horas, Furia nuevamente fue tendencia en las redes sociales, luego de que se generara un escándalo entre la ex participante de Gran Hermano con la empresa Telefe , por la renegociación de su contrato . Según diversas fuentes, las cifras están desactualizadas.

Una de las principales quejas de la ex participante de Gran Hermano, es que hay una gran diferencia entre lo que está cobrando en la actualidad con lo que recaudó con su presencia dentro de la casa más famosa. Ante esta situación, autoridades de la empresa están intentando llegar a un acuerdo en la brevedad para evitar futuros conflictos con un de las últimas eliminadas del reality. / Paparazzi

Furia Scaglione de Gran Hermano quiene conocer a Javier Milei

En su visita al programa "Buen Telefe", Furia de Gran Hermano reconoció públicamente que le gustaría conocer personalmente al actual presidente de Argentina, Javier Milei. Además, afirmó que le gusta la política y que está al tanto del presente del país.

"Me gustaría conocerlo, si tiene tiempo... Por reglamento no podemos hablar de política ni religión en el reality, pero siempre tiraba comentarios sobre 'El Peluca'", expresó la ex participante.

Embed ️ Furia Scaglione, una de las más destacadas jugadoras de Gran Hermano, habló sobre el presidente Javier Milei.



️ "Si se puede dar, me gustaría conocerlo. Le quiero preguntar cómo le está yendo, cómo está, soy más empática en ese aspecto", expresó#Furia #GranHermano #Milei pic.twitter.com/SeLo5OaJmK — Sitio Andino (@sitioandinomza) June 26, 2024

También, agregó: “Le quiero preguntar cómo está, cómo le está yendo, si se siente contento. Él tiene toda una historia de cómo llegó a este estrellato. Cada cuatro años hay que elegir presidente y hay que respetar”.