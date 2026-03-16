¿A falta de rating bueno son los therian?: quién es La Maciel, nueva participante de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano recibió este domingo a una nueva integrante que ya generó una verdadera revolución en las redes sociales y dentro de la competencia . Jessica "La Maciel" hizo su ingreso triunfal al programa de Telefe para ocupar el lugar que dejó vacante Carmiña Masi tras ser expulsada por sus comentarios racistas recientemente.

La llegada de la jugadora fue impactante desde el primer segundo. Ingresó al patio luciendo una máscara de animal y se presentó ante sus compañeros como una "therian" , una identidad que utiliza para su faceta humorística y artística en las redes.

La Maciel es una reconocida artista trans y humorista de 47 años que ya cuenta con una gran trayectoria digital. Su carisma y su historia de vida marcada por la resiliencia captaron rápidamente la atención del público y del resto de los participantes del certamen.

Detrás del humor de su personaje "Pupi Pú", Jessica esconde un pasado de mucha lucha y superación personal. Fue expulsada de su hogar a los 13 años y tuvo que sobrevivir en la calle enfrentando situaciones extremas antes de convertirse en una referente en TikTok.

La nueva jugadora de Gran Hermano logró su documento de identidad femenino mediante un juicio, incluso antes de que existiera la ley nacional actual. Para ella, entrar a la casa representa la oportunidad de mostrar que siempre es posible volver a empezar y cumplir los sueños. Su presencia en la convivencia promete debates profundos sobre la inclusión y la diversidad en la televisión argentina. La Maciel aseguró que su objetivo es hacer reír a todos y vivir la experiencia con total verdad, mostrándose tal cual es.

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El curioso ingreso de La Maciel a Gran Hermano

Durante su charla con Santiago del Moro, la participante bromeó sobre su percepción como "zorra siberiana". Explicó que utiliza la máscara para canalizar una energía distinta y romper el hielo con sus nuevos compañeros de forma creativa y divertida.

Aunque muchos tomaron su actuación inicial como un acting performático, la artista ya busca su lugar en la casa más famosa del país. "No vine a competir con nadie porque ya gané al estar acá", lanzó frente a las caras de asombro de los demás jugadores. y dijo que busca inspirar a quienes alguna vez creyeron que sus sueños estaban rotos por la discriminación.