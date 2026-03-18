Se definió el líder de la semana en Gran Hermano: el beneficio que puede cambiar todo

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Luego de una nueva prueba, se conoció al líder de la semana y los beneficios que obtuvo.
Nuevo líder de la semana en Gran Hermano: quién ganó y qué ventaja obtuvo
Una decisión inesperada generó revuelo entre los seguidores de Gran Hermano 2026: la prueba del líder no fue transmitida en vivo. Aun así, durante la emisión se confirmó que el ganador de la semana fue Manuel Ibero.
Con el liderazgo, obtuvo ventajas clave para el juego: la posibilidad de fulminar a un participante y de definir quiénes estarán habilitados para votar en la próxima gala. Sin dudarlo, utilizó su primer beneficio para enviar directamente a placa a Cinzia Francischiello, argumentando que la considera una jugadora fuerte y difícil de leer. Además, ella no podrá emitir su voto, lo que altera el equilibrio dentro de la casa.
Luego, el líder determinó que varios participantes tampoco podrán votar: Emanuel Di Gioia, Solange Abraham, Eduardo Carrera, Danelik Galazan, Jennifer “Pincoya” Torres, Juani Caruso, Yisela Pintos, Luana Fernández, Daniela de Lucía, Catalina Tcherkaski y Jessica “La Maciel” Maciel.
De este modo, el grupo habilitado para nominar se reduce considerablemente e incluye, entre otros, a Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Franco Poggio, Kennys Palacios y el propio Manuel. Cabe destacar que la próxima gala de nominación estará marcada por la tensión, ya que el voto será positivo: el público deberá elegir a su favorito, y quien reciba menos apoyo quedará eliminado.
Embed - Con enemigos claros, Manu ganó el liderazgo y prohibió el voto de 11 jugadores - Gran Hermano 2026