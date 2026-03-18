Se definió el líder de la semana en Gran Hermano: el beneficio que puede cambiar todo

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Luego de una nueva prueba, se conoció al líder de la semana y los beneficios que obtuvo .

Una decisión inesperada generó revuelo entre los seguidores de Gran Hermano 2026: la prueba del líder no fue transmitida en vivo . Aun así, durante la emisión se confirmó que el ganador de la semana fue Manuel Ibero .

Noche caliente en Gran Hermano 2026: quién se fue y por qué

Con el liderazgo, obtuvo ventajas clave para el juego: la posibilidad de fulminar a un participante y de definir quiénes estarán habilitados para votar en la próxima gala . Sin dudarlo, utilizó su primer beneficio para enviar directamente a placa a Cinzia Francischiello , argumentando que la considera una jugadora fuerte y difícil de leer. Además, ella no podrá emitir su voto, lo que altera el equilibrio dentro de la casa .

De este modo, el grupo habilitado para nominar se reduce considerablemente e incluye, entre otros, a Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Franco Poggio, Kennys Palacios y el propio Manuel. Cabe destacar que la próxima gala de nominación estará marcada por la tensión, ya que el voto será positivo: el público deberá elegir a su favorito, y quien reciba menos apoyo quedará eliminado.

Embed - Con enemigos claros, Manu ganó el liderazgo y prohibió el voto de 11 jugadores - Gran Hermano 2026

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