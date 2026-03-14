14 de marzo de 2026
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Brian Sarmiento

Escándalo con Brian Sarmiento: embargo por deuda alimentaria y qué decisión tomará Gran Hermano

Embargaron el sueldo de Brian Sarmiento y crece la polémica en Gran Hermano Generación Dorada 2026. Conocé los motivos de la medida y qué podría pasar con él.

Escándalo con Brian Sarmiento: embargo por deuda alimentaria y qué decisión tomará Gran Hermano

Escándalo con Brian Sarmiento: embargo por deuda alimentaria y qué decisión tomará Gran Hermano

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, una noticia sacudió a los fanáticos de Gran Hermano Generación Dorada 2026: embargaron el sueldo de Brian Sarmiento. En esta nota, te contamos los motivos de la medida judicial y qué podría pasar con su continuidad dentro del reality.

La deuda alimentaria que provocó el embargo al sueldo de Brian Sarmiento

En las últimas horas se conoció que el sueldo de Brian Sarmiento fue embargado debido a una deuda vinculada al incumplimiento del pago de la cuota alimentaria de su hija de 10 años. La medida judicial fue impulsada por su expareja, Jazmín “Tesi” Posa.

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De acuerdo con la información difundida por distintos medios, la mujer solicitó una medida cautelar para que se retenga el dinero que el exfutbolista percibe por su participación en Gran Hermano 2026, con el objetivo de cubrir la deuda acumulada. Según el planteo presentado ante la Justicia, Sarmiento no habría abonado la cuota alimentaria durante los últimos 22 meses.

El periodista Santiago Riva Roy detalló en el programa DDM que el monto adeudado alcanzaría los $12.792.348, correspondiente a una cuota mensual fijada en 300 dólares. Además, la resolución contempla una penalidad de dos dólares por cada día de atraso, lo que incrementó el total de la deuda.

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Según explicó el panelista, la medida ya fue aceptada por la Justicia y notificada tanto a Telefe como a Kuarzo, la productora del reality. De esta manera, el dinero que el participante perciba por el programa quedará retenido hasta que se regularice la deuda por cuota alimentaria.

Hasta el momento, ni el programa ni la producción de Gran Hermano han emitido un comunicado oficial sobre la situación de Brian Sarmiento, por lo que aún no se conoce qué decisión tomará el reality frente a este caso. Por ahora, la dinámica del juego continúa con normalidad y este domingo ingresará una nueva jugadora.

La situación generó repercusiones entre los seguidores del programa y abrió interrogantes sobre la continuidad del participante dentro del reality. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

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