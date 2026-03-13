13 de marzo de 2026
Gran Hermano

Nuevo participante eliminado de Gran Hermano: quién abandonó la casa

Gran Hermano Generación Dorada 2026 tuvo una nueva gala de eliminación y una participante debió abandonar la casa. Conocé quién quedó fuera del reality.

Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras una nueva gala de eliminación, una participante tuvo que tomar sus pertenencias y abandonar la casa.

Quién fue el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026

La semana en la casa estuvo atravesada por una placa de nominados extensa, algo que elevó la tensión tanto dentro del reality como entre los fanáticos del programa. En esta ocasión, los participantes que quedaron en riesgo fueron Brian Sarmiento, Carlota Bigliani, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Emanuel Di Gioia, Franco Poggio, Franco Zunino, Jenny Mavinga, Kennys Palacios, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Nicolás “Nick” Sícaro.

Durante diferentes noches, Santiago del Moro fue anunciando de a poco a los jugadores que lograban seguir en carrera gracias al respaldo del público. Anoche, la expectativa creció dentro de la casa hasta llegar al momento decisivo. Finalmente, Carla “Carlota” Bigliani no consiguió reunir los votos suficientes y se convirtió en la nueva eliminada, por lo que tuvo que despedirse del reality.

Embed - ¡La primera eliminación de la placa positiva! - Gran Hermano 2026

De esta manera, Carlota se suma a la lista de participantes que ya dejaron la competencia en las primeras semanas de esta edición. Previamente habían salido el humorista gráfico Gabriel Lucero, Tomás “Tomy” Riguera y Carmiña Masi, quien fue expulsada.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en Gran Hermano Generación Dorada 2026, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

