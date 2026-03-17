Noche caliente en Gran Hermano 2026: quién se fue y por qué

Por Juan Pablo Strappazzon







Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se conoció al siguiente eliminado de la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

Así fue la eliminación del primer participante de Gran Hermano 2026 La gala de eliminación comenzó con mucha tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada 2026. En total, seis participantes quedaron en la cuerda floja y expuestos a la decisión del público: Eduardo Carrera, Brian Sarmiento, Franco Zunino, Kennys Palacios, Martín Rodríguez y Nicolás “Nick” Sícaro, todos bajo el sistema de voto positivo.

Según se vio en la transmisión, el primero en salir de la placa fue Carrera, lo que trajo alivio entre sus compañeros. Minutos después, Sarmiento también fue respaldado por el público y celebró su continuidad en el reality.

Embed - Nicolás Sícaro fue eliminado en medio de un escándalo con Solange Abraham - Gran Hermano 2026 Más adelante, Zunino logró asegurarse una semana más en la casa, por lo que la definición final quedó en manos de Rodríguez y “Nick” Sícaro. Finalmente, el veredicto fue contundente: Nick se convirtió en el cuarto eliminado de la edición, tras recibir la menor cantidad de votos positivos por parte del público.

Nicolás “Nick” Sícaro, Gran Hermano Nicolás “Nick” Sícaro es el cuarto eliminado de Gran Hermano 2026 Su salida generó un clima tenso dentro de la casa, especialmente porque Solange festejó su eliminación, lo que provocó la reacción inmediata de varios participantes, que no dudaron en increparla. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.