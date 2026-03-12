Dijo algo desubicado y Gran Hermano la expulsó: ¿quién fue la participante?

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, una participante fue expulsada tras emitir comentarios desubicados. ¿ Quién fue y qué dijo ?

Todo comenzó el miércoles por la mañana, cuando Carmiña Masi estaba desayunando con otros participantes . De repente, comenzó a realizar comentarios discriminatorios contra su compañera Jenny Mavinga dentro de la casa.

“ Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco ”, expresó. Con el correr de los minutos, el momento se volvió viral en redes sociales y generó un fuerte rechazo entre los usuarios .

Anoche, Santiago del Moro abordó el tema, manifestó su rechazo y anunció que el Big había tomado una decisión con la participante. " Mi decisión es que a partir de este momento debes abandonar la competencia . Dirígete hacia la puerta giratoria en este mismo instante. Tus pertenencias te serán entregadas afuera. Buenas noches", subrayó.

La medida sorprendió a todos los presentes y también a Mavinga, quien le reclamó: "Nunca te hice nada, Carmiña. ¿Por qué?". Masi se justificó diciendo: "Mil veces hice contigo ese chiste, que no se hace, es de mal gusto. Al toque que dije eso me di cuenta, es un chiste de muy mal gusto y al toque me di cuenta que está mal". Aunque pidió disculpas, eso no bastó y quedó eliminada del reality.

