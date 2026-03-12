12 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Gran Hermano

Dijo algo desubicado y Gran Hermano la expulsó: ¿quién fue la participante?

Este miércoles, el reality Gran Hermano 2026 vivió un momento inesperado cuando una participante fue expulsada de la casa. Conocé quién fue y qué dijo.

Dijo algo desubicado y Gran Hermano la expulsó: ¿quién fue la participante?

Dijo algo desubicado y Gran Hermano la expulsó: ¿quién fue la participante?

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, una participante fue expulsada tras emitir comentarios desubicados. ¿Quién fue y qué dijo?

Dichos polémicos y expulsión inmediata en Gran Hermano: qué pasó

Todo comenzó el miércoles por la mañana, cuando Carmiña Masi estaba desayunando con otros participantes. De repente, comenzó a realizar comentarios discriminatorios contra su compañera Jenny Mavinga dentro de la casa.

Lee además
¿Expulsión en Gran Hermano?: una participante hizo comentarios racistas y recibirá una dura sanción

¿Expulsión en Gran Hermano?: una participante hizo comentarios racistas y recibirá una dura sanción
Debut del DAR en Gran Hermano: Luana se cruzó con su exnovio, estalló contra el Big y quiso irse video

Debut del DAR en Gran Hermano: Luana se cruzó con su exnovio, estalló contra el Big y quiso irse

Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”, expresó. Con el correr de los minutos, el momento se volvió viral en redes sociales y generó un fuerte rechazo entre los usuarios.

Embed - Carmiña es expulsada de Gran Hermano Generación Dorada tras sus dichos - Gran Hermano 2026

Anoche, Santiago del Moro abordó el tema, manifestó su rechazo y anunció que el Big había tomado una decisión con la participante. "Mi decisión es que a partir de este momento debes abandonar la competencia. Dirígete hacia la puerta giratoria en este mismo instante. Tus pertenencias te serán entregadas afuera. Buenas noches", subrayó.

La medida sorprendió a todos los presentes y también a Mavinga, quien le reclamó: "Nunca te hice nada, Carmiña. ¿Por qué?". Masi se justificó diciendo: "Mil veces hice contigo ese chiste, que no se hace, es de mal gusto. Al toque que dije eso me di cuenta, es un chiste de muy mal gusto y al toque me di cuenta que está mal". Aunque pidió disculpas, eso no bastó y quedó eliminada del reality.

Carmiña Masi
Carmiña Masi fue expulsada de Gran Hermano 2026

Carmiña Masi fue expulsada de Gran Hermano 2026

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en Gran Hermano Generación Dorada 2026, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

Sorpresa en Gran Hermano: quién fue eliminado en la "placa planta"

Gran Hermano: Telefe pateó el tablero y cambió el día de la gala de eliminación

Gran Hermano lanzó un duro comunicado contra una participante y dejó la casa en jaque

¡Esto es terrible! Una participante de Gran Hermano terminó con su pareja en pleno stream

Gran Hermano, generación dorada: ¿realmente entendieron la "placa planta"?

Gran Hermano definió al líder de la semana: triunfo clave y decisión polémica

Quién es Catalina 'Titi' Tcherkaski y por qué está en el foco de la tormenta en Gran Hermano 2026

Gran Hermano 2026 ya tuvo su primer eliminado: ¿de quién se trata?

LO QUE SE LEE AHORA
MasterChef Celebrity sorprendió con una doble eliminación de participantes muy queridos video

Sorpresiva doble eliminación en MasterChef Celebrity: eran candidatos y quedaron fuera

Las Más Leídas

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Dos mendocinos se hicieron millonarios gracias al Quini 6.

El Quini 6 de este 11 de marzo dejó dos mendocinos millonarios: adónde jugaron y cuánto ganaron

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) definirá en junio a la fórmula sucesora de Esther Sánchez y Gabriel Fidel.

Elecciones en la UNCuyo: quiénes suenan para el rectorado en 2026 y por qué hoy es un día clave

No habrá repetición de la Vendimia en 2026. video

La drástica decisión que tomó el Gobierno de Mendoza sobre la repetición de la Vendimia