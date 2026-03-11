11 de marzo de 2026
Sitio Andino
Gran Hermano

¿Expulsión en Gran Hermano?: una participante hizo comentarios racistas y recibirá una dura sanción

La familia de Mavinga exige la salida de Carmiña Masi del reality Gran Hermano tras frases cargadas de racismo. Analizan una denuncia penal.

 Por Analía Martín

La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa un momento delicado tras la viralización de una serie de comentarios discriminatorios. Carmiña Masi, la periodista paraguaya que forma parte del juego, quedó en el ojo de la tormenta luego de lanzar frases cargadas de odio racial contra su compañera Jenny Mavinga, generando indignación en todo el país.

El episodio ocurrió este miércoles por la mañana mientras Mavinga disfrutaba de un momento de baile en el patio. Desde el interior de la casa, Masi realizó comparaciones deshumanizantes, sugiriendo que su compañera "recién se bajaba del barco" y hasta la trató de "esclava".

Las redes sociales no tardaron en reaccionar con pedidos masivos de expulsión inmediata para la participante. El nombre de Carmiña se volvió tendencia rápidamente, mientras los seguidores del programa cuestionaban también la complicidad de otros jugadores que se rieron de sus dichos.

Repudio y denuncias por racismo en el reality

La familia de Jenny Mavinga emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales para expresar su profundo dolor. En el texto, remarcaron que estas expresiones no pueden ser naturalizadas en un programa de televisión que ven millones de personas.

Damián, el marido de la concursante oriunda del Congo, también rompió el silencio en un móvil televisivo. Aseguró que lo ocurrido fue "desagradable" y confirmó que la familia está evaluando avanzar con una denuncia penal contra la periodista paraguaya.

A pesar de la gravedad de los comentarios, su esposo destacó que Jenny tiene una historia de vida muy fuerte y un temple de acero. Según sus palabras, este conflicto no la quebrará emocionalmente, aunque la situación judicial seguirá su curso fuera de la casa.

La decisión de Gran Hermano frente a la polémica

En las últimas horas, la producción del ciclo conducido por Santiago del Moro emitió un comunicado para decir que ya tomaron una decisión respecto a la participante paraguaya y que durante la emisión del programa de hoy se dará a conocer. Los televidentes también exigen castigos para Emanuel Di Gioia y Danelik Star, quienes presenciaron la escena y avalaron los dichos con risas.

Lo cierto es que habrá que esperar a la edición de esta noche para ver cómo se resuelve esta situación. Mientras tanto, en las redes se baraja la idea de que la producción del reality haga una sanción ejemplar o una expulsión directa durante la gala de esta noche.

