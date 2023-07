image.png ¿Te acordás del tuit viral de Pablo Mouche con Dua Lipa? ¡Se conoció la verdad! Infobae

La respuesta del futbolista fue foco de burlas y memes hasta que finalmente el delantero tuvo que bajar la publicación. “Lo hice a propósito para boludear un rato y la gente se agarró de eso y me empezó a bardear como loco. Se pensaron que me la iba a ganar de verdad o que no sabía quién era. Sí sé quién es, obviamente no me pongo a escuchar sus temas, pero sé quién es”, dijo Mouche en diálogo con TyC Sports.