Taylor Swift lanzó su nuevo álbum con una posible alusión a Kim Kardashian

La pluma inquieta de Taylor Swift nuevamente se lució y asombró a sus seguidores más fervientes con su último álbum doble, "The Tortured Poets Department" . Entre las 15 canciones que lo componen, una en particular generó un revuelo en las redes sociales por las posibles referencias a la conflictiva relación entre la cantante y la celebridad Kim Kardashian.

La canción en cuestión, titulada "thanK you aIMee", capturó la curiosidad de los fans debido a la capitalización estratégica de ciertas letras en su nombre, que deletreadas correctamente forman "KIM" . Los seguidores más avispados han interpretado esto como un mensaje velado dirigido a la exesposa de Kanye West, una interpretación que se ve respaldada por la historia de desencuentros entre las dos figuras públicas.

image.png Taylor Swift lanza su nuevo álbum con posible alusión a Kim Kardashian

La letra de "thanK you aIMee" explora temas de resiliencia y bullying escolar, presentando a "Aimee" como un personaje que hostigaba a la protagonista de la canción. Swift canta: "Y no puedo perdonar la forma en que me hiciste sentir / Grité ‘F-k you, Aimee’ al cielo nocturno, mientras la sangre brotaba". Sin embargo, el elemento más revelador para los seguidores sería el puente de la canción, donde la artista sugiere que algún día, el hijo de su adversaria llegará a casa cantando una canción que sólo ellas dos saben que está dirigida a ella.