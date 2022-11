Taylor Swift brilló en los MTV Europe Music Awards.

Parecía que la gala de los premios MTV EMA de este 2022 no iba a dejar grandes momentos. Ninguno de los principales nominados aparecía en el cartel de actuaciones sobre el escenario alemán pero, de la manera más tonta posible, saltó la noticia a primera hora de la tarde de este domingo. "El jet privado de Taylor Swift acaba de aterrizar en Düsseldorf", informaba una cuenta de Twitter encargada de monitorizar los viajes de los famosos para denunciar su impacto en la crisis climática. Y boom. Los fans de la cantante hicieron que la noticia volase en las redes sociales.

Swift ha sido la gran triunfadora de los premios MTV de la música europea en una ceremonia presentada Rita Ora y Taika Waititi, pareja dentro y fuera del escenario. La estrella del pop se ha llevado cuatro galardones (Mejor Artista, Mejor Vídeo, Mejor Artista Pop y Mejor Vídeo Largo, por All Too Well (Taylor's Version)) aupada por los gritos de un público enloquecido cada vez que las cámaras la enfocaban y al que agradecía en cada discurso.