24 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Luis Alberto Spinetta

"Spinetta en el aire": homenaje al Flaco con músicos en vivo en el Teatro Independencia

El espectáculo será este sábado con la participación especial de Leo Sujatovich y un recorrido por todas las etapas de Luis Alberto Spinetta.

image
Por Sitio Andino MuchoShow

El sábado 28 de marzo a las 21.00 horas, el Teatro Independencia de la Ciudad de Mendoza será escenario de “Spinetta en el aire”, un espectáculo que rinde homenaje a la obra de Luis Alberto Spinetta.

La propuesta estará a cargo de la banda mendocina Ella También, que presentará un recorrido por las distintas etapas creativas del artista, desde sus emblemáticas bandas —Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto— hasta su carrera solista.

Lee además
Gran Hermano: eliminación shock y el adiós a un participante que nadie veía venir video

Adiós inesperado en Gran Hermano: nadie veía venir esta eliminación
Revelan cuánto dinero pidió Graciela Alfano para entrar a Gran Hermano 2026

La impactante cifra que puso Graciela Alfano para entrar a Gran Hermano

El show contará con la participación especial del maestro Leo Sujatovich, pianista, compositor y productor de trayectoria internacional, reconocido por su rol clave en la historia de Spinetta Jade.

El repertorio incluirá clásicos como “Alma de diamante”, “Seguir viviendo sin tu amor” y “Durazno sangrando”, entre otras piezas fundamentales del cancionero nacional.

Además, la propuesta sumará una puesta escénica original con intervenciones en vivo del periodista mendocino Marcelo Piatti, junto a la participación de Javier Rodríguez, Darío Ghisaura y Mark Young.

Las entradas se encuentran disponibles a través de EntradaWeb y en la boletería del teatro.

image

Un invitado de trayectoria internacional para homenajear a Luis Alberto Spinetta

Leo Sujatovich cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria como pianista, productor, arreglador y compositor audiovisual. Fue parte fundamental de Spinetta Jade y ha trabajado junto a referentes como Fito Páez, Pedro Aznar, Andrés Calamaro, Abel Pintos y Michael Bublé, entre otros.

También desarrolló una destacada carrera en el ámbito sinfónico y audiovisual, con obras interpretadas por orquestas de Argentina y el exterior, además de múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Gardel, el Premio Konex y una nominación al Latin Grammy.

Una banda mendocina que homenajea al Flaco Luis Alberto Spinetta

Ella También es una propuesta musical nacida en Mendoza en 2021, dedicada a interpretar la obra de Spinetta con sensibilidad y respeto, manteniendo una identidad propia.

La banda está integrada por Javier Calvin, Adrián Muñoz Vilurón, Juan Ignacio Groba, Mora Wessels y Eduardo Tuti Vega, y ha recorrido distintos escenarios de la provincia, consolidándose dentro del circuito cultural mendocino.

Temas
Seguí leyendo

Tini Stoessel habló sin filtro en pleno show y lanzó una indirecta para Emilia Mernes

Increíble video: Gustavo Cerati "reapareció" en un show de Soda Stereo y el público enloqueció

Murió Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos, y el rock nacional está de luto

Sorpresa en Gran Hermano 2026: la figura que reemplazaría a Andrea del Boca

Esto hará Ian Lucas con su premio de MasterChef Celebrity 2025

Adiós a Chuck Norris: murió una de las grandes leyendas del cine y televisión

Qué le pasó a Andrea del Boca en Gran Hermano 2026 y por qué salió de la casa

Ian Lucas triunfó en MasterChef Celebrity 2025: todos los detalles de la final

LO QUE SE LEE AHORA
Revelan cuánto dinero pidió Graciela Alfano para entrar a Gran Hermano 2026

La impactante cifra que puso Graciela Alfano para entrar a Gran Hermano

Las Más Leídas

Los dólares están... pero no están: la frase de Caputo que revela todo

Los dólares están... pero no están: la frase de Caputo que revela todo

El camino hacia una posible canonización comenzó de manera inesperada video

Video: la conmovedora historia de Ezequiel, el adolescente mendocino que podría ser santo

El hombre prendió fuego prendas de vestir en una churrasquera y luego las arrojó hacia el interior de la vivienda

Un estremecedor caso de violencia de género terminó con una casa destruida y ahora necesitan ayuda para salir adelante

Aumento de combustible en la provincia de Mendoza.

Nafta más cara: así quedaron los precios tras el nuevo aumento

Milei benefició a Cornejo con el último reparto de ATN de Nación a las provincias.

Milei activó fondos discrecionales para aliados y Mendoza entró al podio: qué destino le dará al dinero