"Spinetta en el aire": homenaje al Flaco con músicos en vivo en el Teatro Independencia

El sábado 28 de marzo a las 21.00 horas, el Teatro Independencia de la Ciudad de Mendoza será escenario de “Spinetta en el aire” , un espectáculo que rinde homenaje a la obra de Luis Alberto Spinetta .

La propuesta estará a cargo de la banda mendocina Ella También , que presentará un recorrido por las distintas etapas creativas del artista, desde sus emblemáticas bandas —Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto— hasta su carrera solista.

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El show contará con la participación especial del maestro Leo Sujatovich , pianista, compositor y productor de trayectoria internacional, reconocido por su rol clave en la historia de Spinetta Jade.

El repertorio incluirá clásicos como “Alma de diamante”, “Seguir viviendo sin tu amor” y “Durazno sangrando” , entre otras piezas fundamentales del cancionero nacional.

Además, la propuesta sumará una puesta escénica original con intervenciones en vivo del periodista mendocino Marcelo Piatti, junto a la participación de Javier Rodríguez, Darío Ghisaura y Mark Young.

Las entradas se encuentran disponibles a través de EntradaWeb y en la boletería del teatro.

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Un invitado de trayectoria internacional para homenajear a Luis Alberto Spinetta

Leo Sujatovich cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria como pianista, productor, arreglador y compositor audiovisual. Fue parte fundamental de Spinetta Jade y ha trabajado junto a referentes como Fito Páez, Pedro Aznar, Andrés Calamaro, Abel Pintos y Michael Bublé, entre otros.

También desarrolló una destacada carrera en el ámbito sinfónico y audiovisual, con obras interpretadas por orquestas de Argentina y el exterior, además de múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Gardel, el Premio Konex y una nominación al Latin Grammy.

Una banda mendocina que homenajea al Flaco Luis Alberto Spinetta

Ella También es una propuesta musical nacida en Mendoza en 2021, dedicada a interpretar la obra de Spinetta con sensibilidad y respeto, manteniendo una identidad propia.

La banda está integrada por Javier Calvin, Adrián Muñoz Vilurón, Juan Ignacio Groba, Mora Wessels y Eduardo Tuti Vega, y ha recorrido distintos escenarios de la provincia, consolidándose dentro del circuito cultural mendocino.