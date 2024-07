Sitio Andino se suma a los festejos de "Dos de Punta" y regala un viaje a Santiago de Chile

Un viaje a Santiago de Chile via terrestre por Andesmar para 2 personas y 2 noches de alojamiento en Santiago de Chile con desayuno incluido

• Documentación requerida:

A la persona participante se le solicitará su nombre y apellido, su número del Documento Nacional de Identidad (DNI), su correo electrónico, su localidad y su número de teléfono.

• Sobre la elección del ganador:

La elección de la persona ganadora se realizará el jueves 18 de julio en las instalaciones del Diario Digital Sitio Andino (Avenida Godoy Cruz 567, Ciudad de Mendoza). El mismo será a través de una selección aleatoria en la base de datos obtenida: 1 (un) ganador y 1 (un) suplente en caso de que el primero no pueda ser contactado o rechace ser el acreedor. Dicha acción será grabada con el objetivo de transparentar el accionar de quienes lo estarán llevando a cabo, quedando a disposición para quien lo desee constatar.

El nombre del ganador se publicará en nuestros canales oficiales (Facebook e Instagram) y de manera personal vía telefónica. (Los organizadores de la acción se pondrán en contacto con los ganadores dentro de las 24hs de publicado el resultado).

TERMINOS Y CONDICIONES DEL VIAJE Y ALOJAMENTO

Legales: 2 Noches de alojamiento en hotel 3 estrellas con régimen de desayuno en habitación doble - Válida desde 01-08-2024 al 10-12-2024 - No incluye fines de semana largos Argentinos ni chilenos, sujeta a disponibilidad al momento de ser reservado - El Beneficiario podrá tomar o adicionar noches de alojamiento y solo ese servicio, tomando el Voucher como parte de pago.

Los servicios podrán ser utilizados, desde cualquier punto de partida, si el destino cuenta con prestadores de servicios acordes a nuestro standard de calidad. Condiciones de Canje:

* Los servicios solicitados por el Beneficiario estarán sujetos a disponibilidad al momento de solicitar el canje, ofreciendo siempre una fecha alternativa de uso.

* Una vez reservados los servicios, se dará una fecha de vencimiento de reserva, fecha en la que deberá confirmar el canje y hacer el pago de adicionales en el caso de que haya solicitado servicios por mayor valor a la Orden de Compra. En el caso de que el Beneficiario no haya confirmado su canje antes de la fecha de vencimiento de la propuesta, la misma deberá ser recotizada verificando su disponibilidad.

* En el caso de que el Beneficiario no utilice la totalidad de la Orden de Compra dentro de la fecha de validez, Travel Services no podrá hacer reintegro en efectivo del monto no utilizado.

* El voucher es no transferible y no canjeable por efectivo.

Políticas de vencimiento, cancelación o modificación del Canje:

* Luego de realizado el canje, los servicios no podrán ser modificados. En el caso de solicitar la cancelación del mismo, el valor de la Orden de Compra y diferencia abonada (si hubiese) no será reembolsado.

* Vencimiento: El presente voucher podrá ser tomado como válido desde el 01 de Agosto de 2024 hasta el 10 de Diciembre 2024.

*Es traslado es vía terrestre con la empresa Andesmar y se coordinará segúm