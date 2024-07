Dos de punta: 15 años invicto en el aire de Mendoza

- Mirá la verdad que todos los años arranco tranquilo, con la idea de no hacer nada, digo ‘bueno va a ser un aniversario más’ y a 20 o 30 días antes de la fecha me pica el bichito y ahí empiezo a activarme. ‘No hay que hacer algo’, así que bueno, lo vamos a celebrar a lo grande como se merece , con muchos premios y regalos . Y muy orgullosos de sostener este producto.

- Gracias a Dios, la gente te lo hace saber. Por ahí yo no me doy cuenta porque esto lo hago desde hace 8 o 10 años y en la naturalidad de todos los días no me doy cuenta. Por suerte la gente te lo hace saber cuando voy a la cancha o por la calle. Estoy muy orgulloso porque, en algún momento y durante un lapso de cuatro años, nos convertimos en el equipo periodístico deportivo más grande de la historia de Mendoza, nunca hubo un antecedente de lo que hicimos aquí en Radio Andina.

- ¿Cuántas personas trabajaban?

- Éramos en total 22. Cubríamos todo, teníamos transmisiones viernes, sábados y domingos, martes la cobertura diaria de la tira, teníamos 5 relatores, 6 comentaristas, vestuaristas, central informativa…una cosa impresionante.

Embed

Haciendo historia trabajando

Juan Suraci no sólo es la voz protagonista de “Dos de punta”, sino que además forma parte de la historia del periodismo deportivo de Mendoza. En la década del 80 y 90, con LV 10 Radio de Cuyo también formó parte de aquellas jornadas maratónicas de cobertura. “Pero con ‘Dos de punta’, aquí en Radio Andina, lo superamos”, reflexionó Suraci.

- 15 años atrás ¿te acordás cómo fue el primer programa o cómo nace este Dos de punta?

- Yo había decidido dejar la actividad periodística, allá en junio del 2009. Y pasó que en ese momento, que estábamos en Radio del Plata (Del Plata Deportivo hacíamos), atrás mío se empezaron a ir todos. ‘No, si te vas vos nos vamos’, y yo decía que me iba, porque no quiero hacer más periodismo…y se terminaron viniendo todos: Matías Pascualetti, el “Manteca” Martínez, Matristán, Cristian Cremaschi. Pasaron tres o cuatro días, y un día me llama el Manteca Martínez y me dice: ‘quiero tomar un café con vos’. Se fue a la casa, lo conversamos y en dos o tres minutos dijimos ‘bueno vamos a lanzar un producto propio’, porque antes éramos empleados. Ahí nació entre mate y mate, más café, con el Manteca, nació el producto “Dos de punta”, con muchos de los integrantes del equipo anterior, entre los que estaban los que te mencioné y el Loco Colucci de productor.

Dos de punta, juan suraci - 296103 Dos de punta: 15 años invicto en el aire de Mendoza

Dos de punta siempre se caracterizó por la frescura, la naturalidad y lo poco de formalidad. Un programa que además de informar siempre buscó entretener, divertirse aun cuando la tarea en la liga mendocina de fútbol era enorme. ”En algún momento, durante la semana cubrimos 11 equipos, 11 entrenamientos en el día, en la tarde, durante el programa. Entonces estábamos con 11 corresponsales repartidos en todas las canchas de Mendoza, en vivo. Era impresionante, una locura”, recuerda Suraci.

Primero, Mendoza

“Interpretamos que, con la invasión que se había producido en la provincia de medios de afuera, y con el cable, la gente consumía mucho deporte nacional. Todo lo que tenía que ver con el fútbol River - Boca…había muy poco espacio para el fútbol local, casi nada”, contó Suraci. “Vamos a hablar de fútbol local, nada más, de nuestros equipos. Parecía una locura, nos dijeron que estábamos locos, muchas veces, y aquí estamos. Quince años después seguimos haciendo lo mismo”, recordó Juan.

- ¿Cuál fue una de las mayores satisfacciones que te ha dado esto de ser los únicos corresponsales del fútbol local?

- A mí me emocionaba todo, las transmisiones, el día a día. Llegar a las canchas y escuchar, en las épocas que transmitimos, que en los puestos de choris, en las cantinas de los clubes, estaba puesta la Radio Andina escuchando las transmisiones nuestras…era un sueño para mí. Eso me impactaba de verdad, porque ahí tomaba realmente dimensión de lo que estábamos haciendo. Hoy lo seguimos haciendo, quizás un poco más raleado, porque también es cierto que ha habido un crecimiento y eso nos lleva mucho tiempo.

- En estos 15 años, ¿alguna vez quisiste tirar la toalla o bajar los brazos?

- No. La verdad que tirar la toalla, no. Sí me pasó que, me provocó mucho dolor tener que dejar de transmitir, por una situación económica de este país que viste que es asomar la cabeza y para abajo otra vez… Eso me provocó una tristeza, porque era un producto, con las transmisiones, impresionante.

Juan Suraci, periodista radio, dos de punta, andina, conductor - 503435 Dos de punta: 15 años invicto en el aire de Mendoza Foto: Cristian Lozano

Dos de punta: cuna de periodistas deportivos

- Un Dos de punta que ha visto pasar un montón de chicos jóvenes, como su primer trabajo, primera experiencia…

- Más de 80 y pico de periodistas han pasado. Algunos han dejado la actividad, otros que ya venían con un caminito, los hemos incorporado y han pegado el salto. Para mí, eso es el mejor premio que tengo. Más que tener audiencia, el premio es ver que quien pasa por Dos de punta tiene la posibilidad de pegar el salto profesional y económico.

Un aniversario lleno de sorpresas

Sobran motivos para festejar, y el equipo de Dos de punta decidió celebrar estos 15 años de historia con entrada libre y gratuita. La reunión será en “23 Ríos” el 18 de julio a las 18h, “anticipamos dos días el festejo porque el 20 de julio es el día del amigo y cae sábado y además queremos estar en el aire”, explica Juan. “Habrá premios, muchos, muchos premios. Camiseta de los clubes vamos a tener, ya tenemos confirmada la de Godoy Cruz, la de Independiente, Gimnasia, Huracán, Gutiérrez, la de San Martín. Nos van a acompañar los muchachos de La patria en camiseta, Gustavo Maturano y Fernando Montaña, va a estar muy bonito, así que están todos invitados”, anticipó entusiasmado uno de los referentes de periodismo deportivo de la radiofonía de Mendoza

Cumpleaños dos de punta, Juan Surasi, radio Andina Dos de punta: 15 años invicto en el aire de Mendoza Foto: Cristian Lozano

Además, este festejo viene con dos sorpresas extra a partir del mes de agosto para los seguidores de Dos de punta. “La primera es que voy a sumar notita de opinión en Sitio Andino, algunas editoriales sin el enojo que a veces me sale a mí a veces al aire”, contó el periodista. “Y la otra sorpresa, no lo sabe nadie, es el horario. Dejamos el horario de 18 a 20 horas después de 15 años y nos vamos de 12 a 14 horas. Estoy enloquecido, feliz de la vida. De 12 a 14h yo creo que es el regalo de los 15 años”, contó con una sonrisa visible Suraci. “Hay una sóla cosa que no me gusta: no voy a competir con un programa deportivo y a mí me encanta. Yo quiero competir, yo quiero el horario donde van todos, ahí se ven los pingos”, reflexiona el periodista deportivo. “Pero bueno, vamos a tener otros adversarios y les digo que se preparen porque le vamos a dar pelea”, bromeó.

- ¿Por 15 años más de Dos de punta?

- Por 15 años más dedos de punta, compromiso hecho.