Sin filtros: Furia de Gran Hermano reveló el verdadero motivo de su desvinculación con Telefe

"Telefe y yo ya no estamos más juntos. Tengo libertad absoluta ahora. Recién vengo de firmar. Quiero darles mis gracias porque hay mucha gente linda. Soy libre. Es decir que ya no tienen mi derecho de imagen ni nada por el estilo. Ha sido explotado durante varios meses por lo cual yo no pido nada, ellos tampoco me piden nada a mí", comenzó a explicar.