Se separaron dos reconocidos periodistas: "A veces el amor no alcanza"

Diego Leuco y Sofía Martínez comenzaron su relación hace dos años y se mostraban muy unidos. Sin embargo, en medio del buen momento profesional de ambos, estarían atravesando una crisis que aún no se sabe si será definitiva.

"A veces a pesar del amor hay que encontrarle la vuelta, estamos en ese momento. Nos amamos mucho, estuvimos juntos ayer en mi cumple, obviamente, tenemos una historia hermosa. Pero bueno, a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo lo que hay que congeniar para estar juntos, y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo", declaró Diego Leuco, al ser consultado por LAM.