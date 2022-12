Se picó en Gran Hermano: tremenda pelea entre Coti y Julieta.

Embed

Qué pasó entre Coti, Romina y Julieta en Gran Hermano

El martes 20 de diciembre, por la noche, los jugadores estaban comiendo cuando de pronto sacaron el tópico de las votaciones. Romina le preguntó a Coti si alguna vez la había votado, ésta en principio no respondió pero sonrió y afirmó que lo haría si el juego lo pide. "Eso habla como persona, para mí", dijo Romina. "Bueno, Romi, yo no las he votado pero si algún día tengo que votarlas lo haría y no me importa si me decís que afuera no me querés ver. Para mí esto es un juego¨, respondió Coti. (Videos vía @nachiago22)