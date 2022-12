Gran Hermano: el motivo por el que Camila no puede dormir sola.

Camila Lattanzio ingresó a la casa de Gran Hermano dispuesta a revolucionarla. Extrovertida e intensa, todavía no logra hallar su lugar de pertenencia en el reality de Telefe. Sobre todo, entre las mujeres, quienes no querían compartir la habitación con ella. Y en medio de la hostilidad que recibió, la joven oriunda de Ituzaingó reveló el doloroso motivo por el que no puede dormir sola.