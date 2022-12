Gran Hermano: Marcos tuvo que abandonar la habitación.

"Más asquerosos y mugres no pueden ser, no entiendo cómo no hay sanción. Se supone ya Gran Hermano advirtió que no iba a permitir faltas de respeto en su casa”, “Thiago y Conejo tampoco zafan de la mala educación y pocos valores”, “Los desubicados son Daniela y Thiago, pero ni Marcos ni Maxi tienen los huevos para decir nada”, fueron algunos de los comentarios que recibieron en las redes sociales.