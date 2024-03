image.png Se conoció que Juana Viale tuvo un romance con el padre de su actual pareja

Pero el pasado amoroso de Juana Viale no pasa desapercibido. Las redes sociales rápidamente recordaron que Yago Lange es el hijo de Santiago Lange, con quien la conductora tuvo una breve romance en 2016. A pesar de los rumores en ese momento, Viale no confirmó oficialmente el romance con Santiago, y tras la separación, declaró: "No me interesa lo que la gente crea sobre mi situación amorosa."