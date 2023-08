Se agravó la salud de Silvina Luna: "Realmente está luchando por su vida"

Por estos días, además, se le suma un nuevo problema para su salud: se contagió Covid-19, según lo confirmó en el día martes la periodista Andrea Taboada. Al respecto, hace algunos días al aire de LAM, la compañera y ex Gran Hermano Ximena Capristo, se refirió al hermetismo de su familia: “Lo que pasa es que Ezequiel quiere blindar el tema para que no haya información, por una cuestión de que ella todo el tiempo sube y baja. Está un poquito mejor y después recae, por eso no se puede dar un parte diario porque no es siempre lo mismo”, dijo la amiga de Luna./Clarín e Infobae.