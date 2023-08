Se acabó el amor entre Agustina Albertario y Lucas Alario: "te dejo ir"

“¿Te separaste de Alario?”, le consultó un usuario de Instagram y ella contestó: “Quiero responder esta pregunta que me la están haciendo muchas personas. Más que nada porque me molesta que hablen y se digan cosas que no son ciertas”. Luego continuó: “Con Luqui decidimos separarnos... Hoy nuestras carreras nos llevan a estar separados y una relación a distancia no es nada fácil”.

Por último, dio más detalles de en qué fase de su carrera deportiva vive cada uno. “Él se encuentra en Europa y yo tengo que hacer mi proceso olímpico en Argentina (un año). Nos queremos y respetamos mucho, él es una persona increíble. Gracias a todos por la buena onda y por respetar el momento”, concluyó.

Si bien los rumores de su separación se hacían sentir, fue el miércoles cuando cobraron relevancia. Es que la Jugadora de Las Leonas había compartido un sentido mensaje en redes: "Hoy, te dejo ir, y cierro de una vez por todas este capítulo contigo. He comprendido que el amor no se pide y tampoco se debe forzar. Me llevo para siempre todos los aprendizajes y te agradezco por obligarme a valorarme y por motivarme a enfrentar mis más grandes miedos. Dejo esta relación, para enfocarme en la relación más importante del mundo, la relación conmigo mismo/a", citó Albertario en su historia de Instagram y luego dejó de seguir al perfil del jugador en redes sociales.

Luego de publicar el mensaje de separación, Albertario subió varias fotos a Instagram yendo a ver el partido de Boca junto a otras de sus compañeras del seleccionado argentino.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Agus Albertario (@agusalbertario)

Los inicios de la relación entre Agustina y Lucas

La jugadora de Las Leonas relató en febrero de 2022 cómo había nacido la relación en una entrevista en ESPN. "Yo soy de Boca, pero no entiendo nada y no me interesa el fútbol. Él me mandaba mensajes y yo nunca le contesté, pero me llamaba la atención que me escribía bien, súper caballero, no era el típico chamuyero. Me contactó por Instagram y una vez que le contesté hablamos un montón, pero nunca me pidió el celular hasta que un día le dije: 'che, por ahí me cuelgo y no te contesto, te paso mi celular'. Ahí empezamos a hablar", contó.

"Cuando me mandó un mensaje sabía quién era porque entré al perfil y dije: ‘Ah, bueno, juega al fútbol’. Sabía, hay un par de jugadores que son conocidos y a veces escucho que hablan. Cuando vi que me mandó mensaje dije ‘mmm’. Mal yo. Prejuicio. Yo dije que nunca iba a salir con un jugador de fútbol, pero él es lo más", había contado Albertario./Ámbito y LN