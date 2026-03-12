Romeo Santos y Prince Royce en Argentina: cuándo salen a la venta las entradas y cuánto cuestan

El regreso de Romeo Santos a la Argentina genera una expectativa sin precedentes entre los fanáticos del género . Junto a Prince Royce, el "Rey de la Bachata" se presentará el próximo 14 de noviembre en el Estadio Vélez en el marco de su gira mundial. Las entradas estarán disponibles próximamente para este evento que promete ser histórico.

El espectáculo forma parte del tour internacional “Mejor tarde que nunca” , que acompaña el lanzamiento de su exitoso álbum colaborativo. Será la primera vez que ambos artistas compartan un escenario en Buenos Aires , cruzando sus repertorios más icónicos ante miles de personas.

La cita tendrá lugar en el Estadio José Amalfitani, donde se espera que suenen clásicos como “Propuesta Indecente” y “Darte un Beso” . La producción ya confirmó el cronograma oficial de comercialización para que nadie se quede afuera de esta noche única.

Los valores para el concierto ya fueron publicados y varían según la ubicación dentro del estadio . El sector de Campo Delantero tiene un precio de $250.000, mientras que las Plateas Preferenciales se ubican en los $220.000 , siempre sumando el costo de servicio de la ticketera.

Para quienes busquen opciones más económicas, las Plateas Altas sin numerar cuestan $130.000 y el Campo General se posiciona en los $95.000. La organización destacó que habrá facilidades de pago para los clientes bancarizados que realicen la compra de forma digital.

Cómo comprar las entradas para ver a Romeo Santos

La venta oficial se realizará exclusivamente a través de la plataforma AllAccess. La preventa exclusiva para clientes con tarjeta Visa de Banco Macro comienza este jueves 12 de marzo a las 12:00 hs, contando con el beneficio de 6 cuotas sin interés.

Por su parte, la venta general para todo el público se habilitará el viernes 13 de marzo al mediodía. En este tramo se aceptarán todos los medios de pago, aunque se mantendrá la opción de financiación sin recargo para los usuarios de la mencionada tarjeta.

Un hito para la música romántica

Este encuentro es considerado uno de los movimientos más ambiciosos de la música latina en los últimos años. La gira recorrerá gran parte de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, consolidando a Romeo y Royce como los referentes máximos del movimiento bachatero a nivel global.

Para realizar la compra, es necesario estar registrado previamente en el sitio web de la ticketera oficial. Se recomienda ingresar unos minutos antes del horario de apertura para asegurar un lugar en la fila virtual, dada la altísima demanda que se espera.