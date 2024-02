¿Romance o rumor? Viviana Canosa habló de su relación con Carlitos Páez Vilaró

A pesar de las afirmaciones de Iglesias, Viviana Canosa se comunicó con Ángel de Brito para desmentir la noticia. A través de un mensaje, Canosa le pidió a de Brito que no inventaran historias y afirmó: "Estoy muy feliz y con proyectos. Todas las fotos las publiqué en mis redes, pero no inventen" . Canosa negó rotundamente cualquier romance con Páez Vilaró, asegurando que sólo son amigos.

En una entrevista posterior, Carlos Páez, el uruguayo involucrado, también salió a desmentir los rumores. Explicó que la foto que se mostró en el programa de televisión correspondía a una cena en la que la llevó como parte de un evento benéfico. "La fui a buscar y la llevé de vuelta a su casa. Me parece una mujer espléndida, pero lejos estoy de un romance" , afirmó Páez.

La situación tomó un giro inesperado cuando Fernanda Iglesias compartió el comentario de una persona en Uruguay, señalando que el yerno de Carlos Páez ya estaba contando sobre la relación. Sin embargo, tanto Canosa como Páez negaron categóricamente cualquier vínculo amoroso.

En medio de la polémica, Canosa concluyó: "No salí ni con Lacalle Pou ni con Carlitos Páez Vilaró. No estuve con ninguno de los dos ni estaré. No hay nada que ocultar, Carlitos es lo más y es un amigo". La periodista se encuentra actualmente disfrutando de un merecido descanso en el sur del país tras un intenso año de trabajo./m1.