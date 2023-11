Robbie Williams, entre excesos y reflexiones: "Estoy hecho polvo por lo que me hice en los '90"









El carismático cantante británico Robbie Williams, reconocido por su paso en Take That y su exitosa carrera en solitario, se encuentra inmerso en una etapa de introspección en donde explora su pasado y sus repercusiones actuales. A sus 46 años, revela sentirse física y mentalmente agotado como resultado de su desenfrenado estilo de vida de décadas pasadas. Además, confesó a The Sun su lucha contra lo que él mismo denomina como "menopausia", la versión masculina de la menopausia, conocida médicamente como andropausia.

"El pelo adelgaza, la testosterona ha abandonado el edificio, la serotonina ya no está y la dopamina se despidió hace tiempo. He agotado todo lo bueno natural. Tengo la menopausia", expresa Williams. “La realidad es que estoy hecho polvo por lo que me hice en los noventa y parte de los 2000″, confiesa el intérprete de Rock DJ describiendo su estado actual.

image.png Robbie Williams, entre excesos y reflexiones: "Estoy hecho polvo por lo que me hice en los '90" También te puede interesar: Netflix: el cine argentino está de fiesta con estas 5 películas que llegan a la plataforma

Los excesos en su juventud, minuciosamente detallados en el próximo documental de Netflix, incluyen los excesos de un rockstar como él. Entre los desenfrenos, el trabajo audiovisual ahonda en su vida sexual, sobre la cual el cantante admitió haber mantenido relaciones con más de 100 mujeres, aunque lo considera "probablemente más que el tipo promedio, pero menos de lo que cabría esperar". Estos detalles, entre otros aspectos de su pasado, lo confrontan y dice que al revisar el material del documental, lo equipara a "un traumático accidente de auto en cámara lenta... surrealista".

Esta condición, según el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido, puede hacer que el hombre presente síntomas que incluyen cambios de humor, pérdida del deseo sexual y masa muscular, problemas de sueño y memoria a corto plazo. Williams, también admitió que sufre de diferentes patrones de sueño respecto al promedio de las personas. Relató que normalmente se siente “atraído magnéticamente a las 4 am”, y no puede conciliar el sueño hasta las 6 am, explicando que esto afecta negativamente su vida marital, ya que su esposa, la actriz Ayda Field, usualmente no puede interactuar con él hasta la 1 pm. Embed A pesar de su agotamiento emocional y físico, Williams muestra un lado positivo al valorar su vida familiar como un punto de estabilidad y felicidad en la actualidad. Casado con Field y padre de cuatro hijos, Teddy, Charlie, Coco y Beau, el cantante se autodefine como "un ermitaño feliz", resaltando su gratitud por el equilibrio que ha encontrado en su vida familiar. En el documental que se avecina, Robbie Williams no solo confronta su turbulento pasado sino también busca desmitificar la percepción de la cirugía estética, revelando sus planes futuros para someterse a tratamientos de Botox y otros procedimientos dentales, argumentando que la mayoría de la industria de la música y el entretenimiento ha pasado por intervenciones similares, aunque la mayoría pasen desapercibidas./Infobae.