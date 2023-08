Ricardo Mollo y un crudo testimonio acerca de la muerte de Luca Prodan

Prodan, que tenía problemas con las adicciones, les había anticipado a sus familiares y a sus propios compañeros que su salud era frágil. Incluso, llamó a su hermano Andrea, que en aquel momento residía en Italia, para pedirle que viajara a la Argentina. Tras el último recital de Sumo, que se llevó a cabo en Los Andes ante apenas 500 personas, nadie esperaba el desenlace final.

El 22 de diciembre de 1987, Mollo ingresó a la vivienda del vocalista, que estaba ubicada en el barrio de San Telmo y que hoy en día se convirtió en un templo para los fanáticos del grupo. Poco antes, varias personas habían llamado a la Policía con el objetivo de irrumpir en la casa del europeo después de varios intentos fallidos para comunicarse con él, pero el guitarrista llegó primero.

“Fue fuertísimo, fue desgarrador. Creo que fue una de las cosas más dolorosas que me pasaron. No pude decirle al cuerpo ‘quedate tranquilo’. Se precipitó todo muy rápido. Llegamos a la casa y lo levanté, estaba la mitad del cuerpo en el colchón y la otra en el suelo. Estaba tan frío que le apoyé mis manos en el pecho para calentarlo. Era lo que había quedado de Luca porque ese tipo ya no estaba ahí, acá no hay nadie”, sentenció el líder de Divididos, entre sollozos, en una entrevista con Urbana Play.

Incluso, el músico advirtió que siguió estando en contacto con Prodan luego de su fallecimiento por una cirrosis hepática: “Sentía el olor a jazmines, que era el olor que se percibía en la habitación. Cuando me iba a un campo y caminaba solo por ahí, de pronto venía ese pensamiento. Fue en ese momento de desazón total y de tránsito del duelo que empezamos a tirar nombres para un nuevo proyecto, creo que la mejor decisión fue no seguir con el anterior”./TN