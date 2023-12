Ricardo Arjona habló del feminismo en Vélez: "Mujeres, nos da miedo acercarnos"

Con un repertorio que abarcó desde sus clásicos hasta las canciones de "Blanco y Negro", Arjona no solo conquistó con su música, sino que también aprovechó los intervalos para compartir reflexiones con el público. En un monólogo, abordó temas relacionados con el feminismo y expresó: “Lo que sentimos la mayoría de los hombres hoy no lo compartimos porque nos da muchísima pena y a veces un poquito de vergüenza. Hoy con los cuidados que hay que tener... a nosotros nos da un poquito más de miedo que de ganas acercarnos a ustedes” , expresó.

Y reflexionó: “Vamos casi con ganas de firmar un acuerdo. Ustedes pueden decir muchas cosas de los hombres, no se preocupen no van a tener ningún problema. El otro día una mujer dijo en televisión “hombres cavernícolas, descerebrados” y no pasó nada, si alguien sale en televisión diciendo eso de un perrito, puede ir preso, pero de un hombre usted diga lo que se le da la gana que no va a tener problema de nada”, dijo tajante el intérprete de “Mujeres”.

Entre las canciones que interpretó en Vélez, cantó "Señora de las cuatro décadas", "Minutos", "Fuiste tú" y, por supuesto, "Mujeres". La velada culminó con Arjona interactuando con sus fanáticas y compartiendo el escenario con una de sus seguidoras./LN.