Revelaron cómo será el operativo de seguridad de Fátima Flórez durante la temporada teatral.

“Eso va en combinación con la gente que la vaya a cuidar desde Mar del Plata, porque la van a tener que cuidar. Sería ilógico que no la cuiden ”, remarcó.

Luego, al ser consultado sobre si Flórez dará entrevistas a la prensa, contestó: “Todas las que quieras. Cuando esté allá va a hacer notas con todos”.

Fátima Flórez rompió el silencio sobre su llamativo gesto con Villarruel

Flórez rompió el silencio sobre el curioso gesto que tuvo con la vicepresidenta Victoria Villarruel durante la asunción de Milei, a raíz de la viralización de un video.

En diálogo con los cronistas de LAM (América TV) y Socios del Espectáculo (El Trece), la pareja del mandatario nacional explicó: "Se viralizó, fue como un meme, no sé que pasó. Yo estaba como cuando voy a una Iglesia o una Catedral, que suelo apoyarme sobre las manos, pensando en lo que se estaba diciendo, en la oración".

"Simplemente fue eso, un acomodarme. Obviamente que no me voy a dormir en un segundo. Se ve que lo pasaron en cámara lenta, donde se me ve que cierro los ojos, pero porque estaba pensando en ese sentimiento", concluyó la artista.

Horas después de haberse llevado a cabo el acto de asunción de Milei como nuevo presidente, se viralizó un video que muestra a Fátima sentada detrás de la vicepresidenta hasta que un determinado momento se inclina hacia adelante. Mientras algunos internautas sugieren que se estaba quedando dormida, otros lanzaron que le estaba oliendo el pelo a Villarruel.