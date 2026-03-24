24 de marzo de 2026
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Graciela Alfano

Revelan cuánto dinero pidió Graciela Alfano para entrar a Gran Hermano 2026

Graciela Alfano negocia su ingreso a Gran Hermano 2026 y Ángel de Brito reveló la impactante cifra que habría pedido para entrar a la casa. Mirá los detalles

Revelan cuánto dinero pidió Graciela Alfano para entrar a Gran Hermano 2026

Revelan cuánto dinero pidió Graciela Alfano para entrar a Gran Hermano 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

Hace apenas unos días, Graciela Alfano confirmó que mantenía contactos con la producción de Gran Hermano Generación Dorada 2026. En las últimas horas, Ángel de Brito reveló cuál fue la cifra que la exvedette habría pedido para ingresar a la casa.

La cifra que pidió Graciela Alfano para ingresar a Gran Hermano 2026, según Ángel de Brito

En su programa de streaming, Ángel de Brito aseguró: “Ahora están con Andrea Del Boca negociando y con Alfano. El sueño de ella es entrar y hacer te*a a Andrea porque sabe que la va a tener de hija. Ahí sí, que si entra Graciela, Andrea renuncia directamente”.

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Luego, reveló la elevada cifra que habría pedido la exvedette para ingresar: “Alfano pidió 75.000 dólares por mes, cuando Andrea cobra 25.000 dólares por mes. Graciela es reality, entra y despelleja a todos los que están ahí. No queda uno en pie”.

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Según el conductor, su eventual participación se explica porque “aportaría show” a la dinámica de los hermanitos y, además, sumaría un perfil confrontativo frente a Del Boca, generando contenido atractivo para sostener el rating.

Por ahora no hay confirmación oficial, aunque se especula con que su ingreso podría darse en cualquier momento, siempre que ambas partes logren cerrar un acuerdo. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

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