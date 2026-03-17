17 de marzo de 2026
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MasterChef Celebrity

Recta final en MasterChef Celebrity: quiénes son los 4 semifinalistas de la competencia

MasterChef Celebrity entra en su etapa decisiva. Mirá quiénes son los semifinalistas que siguen en competencia y aún sueñan con levantar el título del reality.

Recta final en MasterChef Celebrity: quiénes son los 4 semifinalistas de la competencia

Recta final en MasterChef Celebrity: quiénes son los 4 semifinalistas de la competencia

 Por Juan Pablo Strappazzon

MasterChef Celebrity Argentina entra en su etapa decisiva y cada vez falta menos para conocer quién será el gran ganador del reality. En esta nota, te contamos quiénes son los cuatro participantes que continúan en competencia y aún sueñan con levantar el título.

Los 4 semifinalistas de MasterChef Celebrity que siguen en carrera

La última gala de eliminación sorprendió a los fanáticos del reality culinario. Una de las participantes más queridas y considerada candidata al título tuvo que despedirse de la competencia: Emilia Attias.

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Tras su salida, quedaron definidos los cuatro semifinalistas de MasterChef Celebrity que siguen en carrera y sueñan con consagrarse en el programa. Los participantes que aún compiten por el título son: Claudio Husaín, Ian Lucas, Sofía "La Reini" Gonet y Maxi López.

MasterChef Celebrity
Los cuatro semifinalistas de MasterChef Celebrity 2025

Los cuatro semifinalistas de MasterChef Celebrity 2025

En el programa más reciente comenzó un nuevo desafío para los famosos, que tuvieron que enfrentarse a una prueba tan exigente como particular: replicar un rack de cordero en una cruz de hierbas, con puré de edamame y reducción de aceto balsámico.

Para conocer quién será el próximo en abandonar la competencia y quiénes lograrán avanzar, habrá que esperar a la gala de este martes 17 de marzo. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

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