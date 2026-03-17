Recta final en MasterChef Celebrity: quiénes son los 4 semifinalistas de la competencia

Por Juan Pablo Strappazzon







MasterChef Celebrity Argentina entra en su etapa decisiva y cada vez falta menos para conocer quién será el gran ganador del reality. En esta nota, te contamos quiénes son los cuatro participantes que continúan en competencia y aún sueñan con levantar el título.

Los 4 semifinalistas de MasterChef Celebrity que siguen en carrera La última gala de eliminación sorprendió a los fanáticos del reality culinario. Una de las participantes más queridas y considerada candidata al título tuvo que despedirse de la competencia: Emilia Attias.

Tras su salida, quedaron definidos los cuatro semifinalistas de MasterChef Celebrity que siguen en carrera y sueñan con consagrarse en el programa. Los participantes que aún compiten por el título son: Claudio Husaín, Ian Lucas, Sofía "La Reini" Gonet y Maxi López.

MasterChef Celebrity Los cuatro semifinalistas de MasterChef Celebrity 2025 En el programa más reciente comenzó un nuevo desafío para los famosos, que tuvieron que enfrentarse a una prueba tan exigente como particular: replicar un rack de cordero en una cruz de hierbas, con puré de edamame y reducción de aceto balsámico.

Para conocer quién será el próximo en abandonar la competencia y quiénes lograrán avanzar, habrá que esperar a la gala de este martes 17 de marzo. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.