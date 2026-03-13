13 de marzo de 2026
Quiénes son los seis finalistas de MasterChef Celebrity que sueñan con el título

MasterChef Celebrity entra en su etapa decisiva. Mirá quiénes son los seis finalistas que siguen en competencia y aún sueñan con levantar el título del reality.

 Por Juan Pablo Strappazzon

MasterChef Celebrity Argentina entra en su etapa decisiva y cada vez falta menos para conocer quién será el gran ganador del reality. En esta nota, te contamos quiénes son los seis participantes que continúan en competencia y aún sueñan con levantar el título.

Recta final en MasterChef Celebrity: estos son los seis finalistas

La última gala de eliminación sorprendió a los fanáticos del reality culinario. Dos de los participantes más queridos y considerados candidatos debieron despedirse de la competencia: Agustín “Cachete” Sierra y Evangelina Anderson.

Tras sus salidas, quedaron definidos los seis finalistas de MasterChef Celebrity que siguen en carrera y sueñan con consagrarse en el programa. Los participantes que aún compiten por el título son: Claudio Husaín, Emilia Attias, Maxi López, Marixa Balli, Sofía Gonet e Ian Lucas.

MasterChef Celebrity (2)
Los seis finalistas de MasterChef Celebrity 2025

En el programa más reciente comenzó un nuevo desafío para los famosos, que tuvieron que enfrentarse a una prueba tan exigente como particular: preparar dos platos en apenas 60 minutos.

Uno de los platos debía elaborarse con ingredientes disponibles en el mercado del programa, mientras que el segundo debía realizarse con productos ocultos dentro de una caja sorpresa. Según adelantaron, entre esos ingredientes se encontraba salchicha parrillera, aunque los participantes solo podían abrir la caja después de 30 minutos de cocción.

Embed - Sorpresa en Masterchef Celebrity: el jurado cambió la consigna de las cajas misteriosas

Las eliminaciones se irán produciendo de manera progresiva a medida que avancen las pruebas. Para conocer quiénes serán los próximos eliminados y quiénes lograrán avanzar en la competencia, habrá que esperar hasta el domingo 15 de marzo.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

