La magia de Serú Girán vuelve a Mendoza: David Lebón y Pedro Aznar anuncian un show histórico 

El próximo sábado 25 de julio, el Arena Maipú Stadium se convertirá en el epicentro de una celebración única para la historia de nuestra música. David Lebón y Pedro Aznar se reúnen para interpretar el repertorio de Serú Girán , la banda que definió el alma del rock nacional y marcó a fuego a muchísimas generaciones de argentinos.

Este encuentro no es un simple homenaje, sino el reencuentro de dos de sus creadores con un repertorio que sigue latiendo con fuerza. Tras el éxito masivo en el Quilmes Rock 2025 ante 150 mil personas , los músicos traen a la provincia una propuesta poderosa y cargada de nostalgia.

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La cita será a las 22:00 hs en el complejo ubicado en Maza y Emilio Civit de Maipú. Es una oportunidad histórica, considerando la corta duración que tuvo la banda originalmente y el escaso número de conciertos que dieron tras su disolución inicial.

Himnos inmortales como “ Seminare”, “Canción de Alicia en el país” y “Esperando nacer” resonarán en el estadio maipucino. Estas canciones, que llevan más de 40 años de vigencia, representan un sello distintivo del rock argentino y siguen uniendo a padres e hijos.

La presentación en Mendoza forma parte de la gira nacional "Serú Girán por Lebón & Aznar", que ya ha trascendido fronteras llegando incluso a festivales internacionales. Cada nota y cada aplauso será una muestra de que el espíritu del grupo, y el recuerdo de Oscar Moro, siguen vivos.

homenaje-seru-giran-quilmes-rock David Lebón y Pedro Aznar reviven los clásicos de Serú Girán en Mendoza.

Se espera que la noche sea un cruce generacional inolvidable. Muchos irán para reencontrarse con su propia historia, mientras que los más jóvenes tendrán la posibilidad de ver en vivo a los responsables de un sonido que hoy es leyenda.

David Lebón y Pedro Aznar: un reencuentro esperado

Para asistir a este evento irrepetible, podés conseguir tus entradas a través del sitio oficial de Ticketek. También está habilitada la boletería física del Arena Maipú, aunque debés tener en cuenta que en este punto de venta el pago es estrictamente en efectivo.

Los valores de los tickets van de los $120 mil a los $55 mil dependiendo la ubicación en el estadio y ya están disponibles para su compra. Te recomendamos sacarlas con tiempo, ya que se prevé que la demanda sea altísima dada la relevancia de los artistas y el carácter histórico del show.

Viví una noche emotiva donde la memoria y la música se abrazan una vez más. Por la historia compartida y por esas letras que nos atraviesan la vida, acompañar a estos dos gigantes es la celebración que la música argentina merece.