12 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
MasterChef Celebrity

Sorpresiva doble eliminación en MasterChef Celebrity: eran candidatos y quedaron fuera

La gala de MasterChef Celebrity dejó un resultado inesperado. Dos de los participantes más queridos y candidatos al título del reality quedaron eliminados.

MasterChef Celebrity sorprendió con una doble eliminación de participantes muy queridos

MasterChef Celebrity sorprendió con una doble eliminación de participantes muy queridos

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. La última gala de eliminación marcó la despedida de dos participantes muy queridos y candidatos al título del certamen.

Los dos participantes que dejaron MasterChef Celebrity en la noche de eliminación

MasterChef Celebrity volvió a encender la pantalla con una intensa gala de eliminación, marcada por la exigencia y la presión en la cocina. En esta ocasión, los participantes debieron cocinar bajo la atenta mirada del jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, y enfrentaron un desafío complejo: preparar pulpo.

Lee además
Quedan ocho participantes en MasterChef Celebrity y ya se sabe cuándo se irán dos video

Quedan ocho participantes en MasterChef Celebrity y ya se sabe cuándo se irán dos
Entre lágrimas y sorpresas, MasterChef Celebrity eliminó a dos participantes video

Entre lágrimas y sorpresas, MasterChef Celebrity eliminó a dos participantes

Quienes debían afrontar la prueba eran Agustín Sierra, Emilia Attias, Evangelina Anderson, Maxi López, Claudio Husaín, Ian Lucas, Sofía Gonet y Marixa Balli, que se jugaban su continuidad en el exigente certamen culinario.

Embed - Dos participantes se despidieron de Masterchef Celebrity

Sin embargo, cuando todo parecía desarrollarse con normalidad, Germán Martitegui volvió a sorprender a todos al confirmar que habría una nueva doble eliminación. Tras degustar cada uno de los platos, el jurado decidió que Ian Lucas y Marixa Balli continuarían en la competencia. Luego confirmaron que Claudio Husaín, Emilia Attias, Sofía Gonet y Maxi López también seguían en carrera.

MasterChef Celebrity (2)
Agustín Sierra y Evangelina Anderson se convirtieron en los nuevos eliminados de MasterChef Celebrity

Agustín Sierra y Evangelina Anderson se convirtieron en los nuevos eliminados de MasterChef Celebrity

De esta manera, Agustín “Cachete” Sierra y Evangelina Anderson se convirtieron en los nuevos eliminados del certamen. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

El jurado de MasterChef Celebrity sorprendió con una decisión que dejó a todos boquiabiertos

Quién es la famosa que pasó a la semana final tras subir al balcón de MasterChef Celebrity

Ayer en Masterchef Celebrity: trucha patagónica y las quejas por los recortes de Telefe

"Ni aparezcas": el escandaloso desplante de Wanda Nara que Mica Viciconte no perdonó

Caos absoluto en MasterChef Celebrity: tensión, cruces y un delantal negro

Qué pasó con Wanda Nara y por qué Miguel Granados terminó conduciendo MasterChef Celebrity

Cuándo es la final de MasterChef Celebrity: ya comenzó la cuenta regresiva

MasterChef Celebrity: se conocieron los nombres de los posibles finalistas

LO QUE SE LEE AHORA
Dijo algo desubicado y Gran Hermano la expulsó: ¿quién fue la participante? video

Dijo algo desubicado y Gran Hermano la expulsó: ¿quién fue la participante?

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Dos mendocinos se hicieron millonarios gracias al Quini 6.

El Quini 6 de este 11 de marzo dejó dos mendocinos millonarios: adónde jugaron y cuánto ganaron

No habrá repetición de la Vendimia en 2026. video

La drástica decisión que tomó el Gobierno de Mendoza sobre la repetición de la Vendimia

La información fue confirmada por el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez

La Ciudad de Mendoza decretó duelo por la trágica muerte de un empleado municipal

El incendio generó un importante despliegue de emergencia

Videos y fotos: impactante incendio en un casino de San Martín moviliza a varias dotaciones de bomberos