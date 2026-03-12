Sorpresiva doble eliminación en MasterChef Celebrity: eran candidatos y quedaron fuera

MasterChef Celebrity sorprendió con una doble eliminación de participantes muy queridos

Por Juan Pablo Strappazzon







Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. La última gala de eliminación marcó la despedida de dos participantes muy queridos y candidatos al título del certamen.

Los dos participantes que dejaron MasterChef Celebrity en la noche de eliminación MasterChef Celebrity volvió a encender la pantalla con una intensa gala de eliminación, marcada por la exigencia y la presión en la cocina. En esta ocasión, los participantes debieron cocinar bajo la atenta mirada del jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, y enfrentaron un desafío complejo: preparar pulpo.

Quienes debían afrontar la prueba eran Agustín Sierra, Emilia Attias, Evangelina Anderson, Maxi López, Claudio Husaín, Ian Lucas, Sofía Gonet y Marixa Balli, que se jugaban su continuidad en el exigente certamen culinario.

Embed - Dos participantes se despidieron de Masterchef Celebrity Sin embargo, cuando todo parecía desarrollarse con normalidad, Germán Martitegui volvió a sorprender a todos al confirmar que habría una nueva doble eliminación. Tras degustar cada uno de los platos, el jurado decidió que Ian Lucas y Marixa Balli continuarían en la competencia. Luego confirmaron que Claudio Husaín, Emilia Attias, Sofía Gonet y Maxi López también seguían en carrera.

MasterChef Celebrity (2) Agustín Sierra y Evangelina Anderson se convirtieron en los nuevos eliminados de MasterChef Celebrity De esta manera, Agustín “Cachete” Sierra y Evangelina Anderson se convirtieron en los nuevos eliminados del certamen. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.