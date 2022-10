¿Quién es la Máscara?: qué famoso ganó en el programa.

Pero quien se alzó con el título de campeón fue Fernando Dente. El joven artista cautivó en cada una de las galas bajo el disfraz de un unicornio llamado Brillo y se llevó el tan ansiado premio (junto a La Princesita por ser la investigadora con más aciertos) en esta edición que se ganó el corazón del público: "¡Qué emoción, yo quería llegar hasta el final!", atinó a decir, muy movilizado.

Algunas de las figuras que no se quisieron perder de estar en este proyecto fueron: Guillermo Coria, Ángela Leiva, Ricardo Mollo, Pedro Alfonso, Marcela Morelo, Cristina Pérez, Guillermina Valdés, Charlotte Caniggia, Agustín “Cachete” Sierra, Brenda Asnicar, Dalma Maradona, Alejandro Lerner, Oriana Sabatini, Fabián “Poroto” Cubero, Marcela Tinayre y Raúl Lavié, entre otros.

Mauro Szeta, emocionado tras participar en ¿Quién es la máscara?

En medio de la cuenta regresiva por que se viva la gran final de ¿Quién es la Máscara?, Natalia Oreiro develó el misterio y reveló la identidad de Pecas, el famoso que se escondió detrás de un disfraz de hamburguesa y que deleitó a Wanda Nara, Roberto Moldavsky, Lizy Tagliani, y Karina La Princesita con su interpretación.

“¡Increíble todo lo que hiciste! Jamás me lo hubiera imaginado. De verdad nos sorprendés un montón porque sos muy histriónico”, lanzó la conductora, al ver que delante de sus ojos estaba el reconocido periodista. Y agregó, divertida: “¿Y ahora como volvés a ser un periodista serio?”.

“Bueno, es un nuevo desafío. Fue divino grabar. Me enseñaron lo que pudieron, me dijeron ‘flui como vos tengas ganas’ y así me salió. De a ratos, sentía que le metía modos rarísimos a mi voz que nunca me había escuchado”, atinó a decir Szeta.

Y cerró, a flor de piel: “Me gusta el rock nacional, el inglés me cuesta un montón y me sirvió para decir ‘bueno, lo tengo que estudiar este idioma’. El contexto me vino muy bien a mi vida con ustedes, con la gente, en un año donde mis viejos se murieron muy pegaditos, con un diferencia de 5 meses, así que me vino hermoso para la vida estar con ustedes y con la gente”. / Ciudad