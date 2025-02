Qué es “efracción”, el delito que se le imputa a Morena Rial

"No voy a mover ni un dedo"

El primero de ellos hace referencia a cuando se rompe “una puerta, ventana, levantas o expandís una reja y te metes de manera forzosa a una casa ejerciendo violencia y violando la propiedad privada”, explicó el periodista de policiales Ignacio González Prieto Mañanísima, de El Trece. En una línea similar, el escalamiento hace referencia al ingreso al domicilio por un medio no destinado a ello, como por ejemplo, ascendiendo o trepando paredes.

Detuvieron a Morena Rial en la madrugada en Microcentro.

De acuerdo con Prieto, la banda en la que estaba involucrada la joven de 26 años estaba compuesta por cinco personas: dos mujeres -Rial y su amiga- y tres hombres. “En este momento está detenida Morena y uno de los varones, los otros están prófugos pero están identificados”, añadió el comunicador.

Respecto de su rol en el delito, trascendió que Rial actuaba como chofer de la banda, lo que la coloca en situación de “coautora”. “La pena en expectativa es de tres a diez años de prisión”, precisó Prieto.

Asimismo, el periodista aclaró que los antecedentes de Morena no la complican, pero sí lo hacen los videos captados por cámaras municipales y privadas. “A mí me mostraron material y después hay que ver cuando salgan en los medios. Es muy complicado", completó.

“Hace dos días que no duerme”: habló el abogado de Morena Rial

El letrado que representa a “More” Rial, Alejandro Cipolla, dialogó con la prensa y brindó detalles sobre la situación de la influencer tras su detención. “Hay veces que es complicado si hace 2 días no duerme porque en la primera comisaría no había colchón ni lugar a donde dormir y después el tema de la alimentación y hay varios factores que son decisivos”, expresó. Además, dijo que aún no puede hablar con ella.

“Tristeza por no estar con el hijo, confusión y una cierta impotencia, porque ella considera que es inocente y que nada se le debería reprochar”.

“Lo que traté ayer es de resguardar la psiquis de ella porque estaba desbordada, así que no quería sumarla tampoco con un interrogatorio, más aún cuando yo no había visto la prueba en el expediente, es decir, no tenía sentido jurídico ni lógico”, señaló.

Respecto de su relación con la banda delictiva, Cipolla sostuvo: “Los conocía y nada más. Después de la primera detención había cortado todo tipo de vínculo, ya no estaba más, por eso la idea de ella ya era quedarse a vivir acá en Buenos Aires, comenzar su carrera de abogacía y trabajar en mi estudio, pero bueno, lamentablemente sucedió otra cosa y bueno, ahora veremos cómo se puede solucionar”. Fuente: Noticias Argentinas, ElTrece.