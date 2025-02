Al aire, Jorge Rial explicó que, aunque no aprueba las decisiones de Morena, su principal preocupación en este momento es el bienestar de su nieto Amadeo. "La salud y el bienestar de mi nieto es lo único que me importa. También me importa mi hija", confesó con emoción. A lo largo de la charla, Rial remarcó que la justicia debe ser quien decida el destino de su hija, aunque dejó en claro que no intervendrá para suavizar las consecuencias de sus actos.

image.png Jorge Rial habló de la detención de su hija: entre la vergüenza y el cuidado de su nieto

La situación procesal de Morena Rial

Morena tenía una orden de captura. En este momento se encuentra en una comisaría de Capital y va a ser trasladada a la provincia que es donde se cometieron los delitos. “Hubo una previa hace unos días, el 22, ahora es un hecho distinto y previo”, aclaró Jorge Rial. Y agregó: “Ella me dice ‘papá, lo hice porque no tenía otra cosa que hacer’. Eso me indignó, lo último que uno tiene que hacer es cometer un delito, hay mil cosas antes, dejarse ayudar, laburar. Para mí eso no es excusa y no se la voy a aceptar nunca”.

En medio de este torbellino, Rial asegura que se hará cargo de su nieto y que todo lo que suceda con su hija dependerá exclusivamente de la Justicia./Minuto 1.