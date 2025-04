Qué dijo Viviana Canosa de Lizy Tagliani hoy en su programa: videos prohibidos y denuncias

El viernes pasado, en su programa Viviana en Vivo, la periodista disparó contra Lizy Tagliani asegurando que le había robado pertenencias mientras se hospedaba en su casa, pero fue más allá. Hoy en una nueva edición del programa de Canosa, la periodista reconocida por tomar dióxido de cloro en TV durante la pandemia, arremetió: “Voy a presentar en Comodoro Py todos los videos que tengo y que me llegaron el día miércoles”. Además sumó a Costa, otra humorista amiga de Tagliani: “Costa, te voy a mandar un paquetito de pebetes al canal en el que trabajas, porque me dijeron que te encantan los pebetes”. De esta forma, la periodista vinculó a las comediantes con supuestos casos de trata de menores relacionados con Marcelo Corazza.

Las acusaciones se tornaron aún más siniestras cuando agregó: “Desde boliches gays me dicen que habría un video de menores con alcohol y drogas”, asegurando que ambos personajes estarían involucrados. Pero las acusaciones no quedaron ahí, en vivo también cuestionó el accionar de parte del canal Telefe y preguntó si algunas celebridades “traerían pibitos rusos que llegan a la Argentina y son entregados a chicas trans”, volviendo una y otra vez sobre el vínculo entre figuras mediáticas, explotación y abuso. En su ataque a Costa, rememoró episodios donde supuestamente acosaba a colegas y habría sido expulsada de un elenco por presentarse alcoholizada.

La reacción del canal no se hizo esperar, aunque de manera silenciosa. Según trascendió, en Telefe estarían evaluando la continuidad de Lizy Tagliani en La Peña de Morfi. “Esta es la tercera mancha en el tigre”, dijo la periodista Paula Varela en Intrusos, recordando otros episodios que dejaron una mala imagen de la conductora. “Cuando terminó La Peña, ella se quería ir”, reveló.

Recordemos que, visiblemente afectada, Lizy decidió romper el silencio durante la emisión del domingo pasado. En un mensaje íntimo, dijo: “Hoy no quería venir, no tenía ganas… Más allá de mi hijo y mi marido que me están esperando, este lugar es mi familia”. Con la voz quebrada, se dirigió a la audiencia: “Me pongo a disposición de lo que sea, para que quede claro que soy una buena mina, una buena persona”.

En paralelo, se habla de un “retiro voluntario” tras el domingo de Pascua, acordado entre la humorista y las autoridades del canal. De confirmarse, marcaría el cierre abrupto de una etapa televisiva y, quizás, el inicio de una larga batalla legal y mediática./Caras.