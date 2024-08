Qué dijo Beto Casella del video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández.

Casella informó en vivo por El Nueve en Bendita que Tamara Pettinato estaba presente en el canal pero decidió no participar del programa. “Está Tamara en el canal. Decide ella si quiere hablar o no”, afirmó. Sorprendido por la situación, el conductor agregó: “Ella está abrumada, eso me están contando”. Con su habitual toque de humor, comentó: “Mirá qué momento eligieron para dar a conocer el video”.

La ausencia de Tamara en el programa

Casella comprendió la decisión de Tamara de no salir al aire, y expresó: “Si no quiere venir ahora, que no venga. Hablará con los móviles. Supongo que debe tener móviles en la casa”. Sin embargo, señaló que eventualmente tendrá que dar explicaciones: “Es una figura pública. Me parece a mí, yo no hablé con ella porque no la quiero poner presión”.

El escándalo del video

El video, grabado por el entonces presidente Alberto Fernández, muestra a Tamara Pettinato en la Casa Rosada, en un tono cómplice y cercano. El clip, que incluye un intercambio de “te amo”, ha generado una gran controversia, especialmente porque Fernández estaba en pareja con Fabiola Yañez, quien recientemente lo denunció por violencia de género.