Preocupación por Verónica Castro tras el paso del huracán Otis: sin noticias de su paradero

En medio del caos y la destrucción provocados por el huracán, no se han tenido novedades sobre la actriz, generando incertidumbre en sus fanáticos. Por su parte, varios medios internacionales han compartido la inquietud por la situación de Castro, que reside en Acapulco. El último contacto de la actriz en redes sociales data del pasado 20 de octubre.

La preocupación creció en las redes sociales, con mensajes de fanáticos como "Después del paso del huracán Otis no se sabe nada de Verónica Castro que vive en Acapulco" y "¿Alguien sabe si la señora está bien? Leía que no saben de ella tras huracán". Incluso, TN Show se contactó con una persona del entorno de Cristian Castro, quien expresó no tener información sobre la situación de la actriz.