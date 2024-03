Premios Óscar: Ryan Gosling sorprendió con su outfit en la ceremonia

Ryan Gosling fue uno de los protagonistas de la noche de los Premios Óscar 2024 cuando interpretó en vivo “I’m Just Ken” , una de las canciones que forman parte de la banda sonora de Barbie. El actor hizo bailar a las estrellas de Hollywood.

Premios Óscar: La Sociedad de la Nieve se quedó con las manos vacías

Por supuesto, el elenco de Barbie no quedó afuera y pudimos ver a Margot Robbie y a America Ferrera cantando junto a Ryan. Hasta Greta Gerwig, la directora, participó de la presentación que culminó con la ovación de todos los presentes.

Si bien se trató de uno de los eventos más destacados de la noche, “I’m just Ken” no se llevó el Oscar a Mejor canción. Fue Billie Eilish quien recibió el galardón en la categoría gracias a “What was I made for”, canción que también pertenece a la banda sonora de Barbie.