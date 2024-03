Premios Óscar: por qué apareció desnudo John Cena.

Embed - 1974 OSCARS - Complete Streaker Incident & Follow up | Full Story in Description Below Video

John Cena: "El cuerpo de un hombre no es una broma"

"¿Imaginanemos que un hombre desnudo corriera por el escenario hoy? "He dicho, ¿imaginemos que un hombre desnudo corriera por el escenario hoy? ¿No sería loco?", dijo Jimmy Kimmel recordando la carrera desnudo de Robert Open.



En ese momento apareció John Cena detrás del escenario contestando que "he cambiado de opinión... No quiero correr desnudo. No me siento bien haciéndolo. Este es un evento elegante, debería darte vergüenza proponer una broma de tan mal gusto".

Kimmel intentó convencer a Cena, que se negó diciendo que "el cuerpo de un hombre no es una broma", según publica Marca.com.

Al final John Cena salió de su escondite protagonizando un desnudo integral para la historia de Hollywood y los Premios Óscar.