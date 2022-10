Premios Martín Fierro de Radio 2022: estos fueron los ganadores del Oro

Por la premiación 2019, Guido Kaczka obtuvo el máximo galardón tras ganar el Martín Fierro a la mejor labor en conducción por No está todo dicho , programa que lleva 10 temporadas al aire en La 100.

¡Muchas gracias! Yo arranqué a trabajar a los 4 años en televisión y era un nene que quería muchas cosas. Me viene pasando en los últimos años que la vida me dio mucho más de lo que yo me imaginaba... Y yo era ambicioso" aseguró con la voz quebrada Guido Kaczka luego de recibir el premio de manos de Elizabeth Vernaci, la última ganadora del Oro radial.