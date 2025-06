Premios Gardel 2025: quiénes fueron los ganadores y los momentos más destacados

Gustavo Santaolalla (GANADOR)

Nico Cotton

Bizarrap

Gonzalo Moreno Charpentier (BAMBI)

Mejor Álbum de Jazz

Gardel – Hernán Jacinto (GANADOR)

Volumen 2 – Ligia Piro

Becoming Human – Roxana Amed

Mejor Álbum Artista Pop Tradicional

As de corazones – Eddie Sierra (GANADOR)

Acércate más – Dany Martin

Laura Esquivel – Laura Esquivel

Mejor Álbum Instrumental-Fusión-World Music

Yvy Purahéi – Los Núñez (GANADORES)

La noche – Lidia Borda y Daniel Godfrid

Diez piezas breves para armónica cromática – Franco Luciani

Mejor Álbum Folklore Alternativo

11 Puerta 3 – Abi González (GANADOR)

Pu Ko / Aguas – Anahí Rayen Mariluan

Alterego – Franco Ramírez

Mejor Álbum Conceptual

Atahualpa Yupanqui en Michigan – Atahualpa Yupanqui (GANADOR)

Por cesárea – Dillom

Hilda canta Charly – Hilda Lizarazu, Lito Vitale

Éxtasis Total – Las canciones de los Abuelos de la Nada – Cachorro López

Mejor Colaboración Urbana

TODO ROTO – Nathy Peluso, CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADORES)

Alegría – Tiago PZK, Anitta, Emilia

Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58 – Bizarrap, Young Miko

WE LOVE THAT SHIT – Nicki Nicole & KHEA

Cuando Te Vi | CROSSOVER #5 – Big One, Maria Becerra, Trueno

Ingeniería de Grabación

Baño María – CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADORES)

De Fábrica (Versión Extendida)

Maquillada en la cama

Hecho en Jamaica

Por cesárea

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

Messirve Mix 9 – La T y La M (GANADORES)

Aprendí – Lemonchamp

Uriel Lozano: Sin Miedo Session #44 – Sin Miedo y Uriel Lozano

Mejor Álbum Infantil

Margarita, que tu cuento valga la pena – Margarita (GANADORA)

Buscapié – Luis Pescetti y Juan Quintero

Cumpleaños – Pim Pau

Mejor Álbum Artista de Rock

La lógica del escorpión – Charly García (GANADOR)

Herencia Lebón – David Lebón

Hija de ruta – Lucy Patané

Mejor Álbum de Música Clásica

Parotti, obras para violín solo – Vol. 2 – Elías Gurevich (GANADOR)

Ámbar Púrpura – Guillo Espel

Escrito sobre escrito sobre escrito – Compañía Oblicua y Marcelo Delgado

Grabación del Año

Real gangsta love – Trueno (GANADOR)

Ojos verdes – Nicki Nicole

Luck Ra: Bzrp Music Sessions, Vol. 61 – Bizarrap y Luck Ra

Arruinarse – Tan Bionica ft. Airbag

Mejor Álbum Grupo de Folklore

A los amores – El folklórico Vol. 1 – Duratierra (GANADORES)

Sinfónico – Destino San Javier

Nocheros en la mesa – Los Nocheros

Mejor Álbum Canción de Autor

Quiero mejor – Kevin Johansen (GANADOR)

REC or dando – María Pien

Ese Fuego – Luna Sujatovich

Mejor Álbum Banda de Sonido Cine/TV

Pedro Páramo – Gustavo Santaolalla (GANADOR)

Margarita, que tu cuento valga la pena – Margarita

El Encargado 3 – Alejandro Kauderer e Ignacio Gabriel

Cromañón – Varios artistas

Mejor Colección de Catálogo

Mercedes Sosa en New York, 1984 – Mercedes Sosa (GANADORA)

Canciones para cantar en el cordón de la vereda – Miguel Abuelo

Música del Alma – Charly García

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

Costero Criollo – Noelia Sinkunas y Milagros Caliva (GANADORAS)

La Marca – Orquesta de Tango del Falla

Neotípico – Ramiro Boero

Mejor Canción Urbana

Real gangsta love – Trueno (GANADOR)

Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58 – Bizarrap, Young Miko

3 pecados después – Milo J

Máscara – Nicki Nicole & Duki

Cuando te vi | CROSSOVER #5 – Big One, Maria Becerra, Trueno

Mejor Canción Tropical / Cumbia

Perdonarte, ¿para qué? – Los Ángeles Azules y Emilia Mernes (GANADORES)

Amor de Vago – La T y la M, Malandro

Hoy – Valentino Merlo y The La Planta

Te amo – Fer Vázquez y Flor Álvarez

Piel – Tiago PZK y Ke Personajes

Si Un Día Estás Sola | CROSSOVER #7 – Emanero, Valentino Merlo y Big One

Dice que no le importa – La Delio Valdez y Los Palmeras

Mejor Canción Pop Urbano

Agora – María Becerra (GANADORA)

La cueva – Cazzu

A vos – Milo J

Aprender a amar – Nathy Peluso

Noviogangsta <3 – Emilia

Mejor Álbum Música Electrónica

Artificial – Peces Raros (GANADORES)

DUALIDAD – Malena Narvay

R333MIX – Evlay

Satisfire – Six Sex

Noticia que está siendo actualizada.

La Joaqui hizo un fuerte descargo tras ser galardonada

La Joaqui fue una de las grandes protagonistas de la gala de los Premios Gardel 2025, llevándose dos galardones a su casa. Al suubir al escenario, dejó un importante mensaje: "Llevo muchos años planificando que es lo que diría si ganaba un premio, con el tiempo fui creyendo que ciertos sueños no estaban hechos para las personas como yo...".

Luego, agregó: “Y estaba bastante enojada y bastante a gusto en mi zona de confort, hasta que un día me levante y dije ‘esto no me va a frenar más’ y no era que los sueños no estaban hechos para personas como yo, era que yo podía hacer las cosas un poquito mejor. Así que los invito a seguir confiando en ustedes cuando nadie más confíe".

La Joaqui.jpg La Joaqui hizo un fuerte descargo tras recibir sus dos galardones

Al recibir la segunda estatuilla, la artista defendió a su género y apuntó contra quienes lo cuestionan: “Tienen razón, lo que hago no es música. Lo que yo hago es un espacio de contención”.

“Es la forma que encontramos para romantizar cómo nos hemos sentido presos por cómo hemos crecido yo y muchos de mis colegas. Es oscura, sucia y rota como el contexto en el que crecí. Y el RKT es la manera que encontré para romantizar los momentos más tristes de mi vida y volverlos una fiesta de barrio”, cerró. / NA