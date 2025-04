Premios Gardel 2025: cuándo será y los nominados al galardón

Por su parte, el premio de mejor Canción del Año se disputa entre Claro, aquí tienes la lista de nominados a "Canción del año" de los Premios Gardel 2025, utilizando la palabra "por" en lugar de paréntesis, según se detalla en las fuentes: María Becerra por IMÁN (Two Of Us), Nicki Nicole por Ojos verdes, Luck Ra y KHEA por Hola perdida, Bizarrap y Luck Ra por Luck Ra: Bzrp Music Sessions. Vol. 61, Milo J por 3 pecados después, Lali por Fanático, Dillom por Cirugía, Airbag por Verte de cerca, Trueno por Real gangsta love, Yami Safdie y Lasso por En otra vida y Luciano Pereyra por Mi primer amor.