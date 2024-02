Pedro Rosemblat se refirió al ataque del presidente a Lali Espósito: "El objetivo es asustar a los demás"

Pedro Rosemblat se refirió al ataque del presidente a Lali Espósito: "El objetivo no es amedrentarla, sino asustar a los demás"

El periodista Pedro Rosemblat , pareja de la reconocida cantante Lali Espósito, salió al paso de las críticas de Javier Milei y dio su postura respecto al ataque que recibió la artista en medio de una creciente polémica. Durante su programa en el canal de Youtube "Gelatina", Rosemblat declaró: “El objetivo no es amedrentarla, sino asustar a los demás”.

En otro momento, Rosemblat mencionó a Fátima Flórez, la pareja del Presidente, recordando la participación de la misma en eventos organizados por provincias y municipios, razón por la cual el presidente llamó despectivamente Lali “Depósito” . Frente a las acusaciones del Presidente sobre los fondos destinados a espectáculos culturales, el novio de Lali aseguró que lo que realmente molesta no son los festivales, sino que un artista privilegiado opte por un sentido colectivo sobre un interés individual.

En una respuesta directa, Rosemblat expresó: “Quiero decirle al presidente Javier Milei que lo entiendo; yo también estoy obsesionado con Lali. No puede dejar de pensar ni hablar de ella" . Luego desestimó las críticas del presidente, tildándolo de reaccionario y destacando que la artista no necesita defensa.

El apoyo a Lali Espósito: desde la políticas hasta lo artístico

La polémica no se limita al ámbito artístico, ya que diversas figuras políticas se han pronunciado en apoyo a Lali Espósito. Carolina Píparo, ex candidata a gobernadora, expresó que personalizar y atacar a una artista desde el poder del Estado es asimétrico. “Personalizar y atacar a una artista por decisiones que tomaron otros políticos es erróneo. Personalizar y atacar a una artista desde el poder del Estado es asimétrico. No es por ahí”, escribió en su cuenta de X.

Embed Personalizar y atacar a una artista por decisiones que tomaron otros políticos es erróneo.

Personalizar y atacar a una artista desde el poder del Estado es asimétrico.

No es por ahí. — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) February 15, 2024

El presidente de la UCR, Martín Lousteau, vinculó la polémica con los subsidios a empresas en una entrevista en Radio Mitre. “Por el tema de subsidios, veo que el Presidente le pega a Lali Espósito, pero no le pega al régimen (tributario) de Tierra del Fuego que recibe subsidios todo el tiempo y él tiene parientes de los beneficiados ahí que han recibido de todos los gobiernos”, dijo.

Mientras que desde el ámbito artístico, Ricardo Mollo, líder de Divididos, fue una de las figuras de la música nacional que utilizó sus redes para expresarse al respecto. “El único ‘poder’ que tienen los artistas es ‘poder’ alegrar a quienes disfrutan de ese arte... No nos desviemos de lo importante. No somos el problema socioeconómico de este, nuestro país”, dijo Mollo./Infobae.