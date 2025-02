Pampita salió con los tapones de punta y contestó las picantes historias de la China Suárez

Ante esto y en diálogo con LAM, Pampita decidió responderle con su particular ironía: "Tenemos amigos muy chusmas, parece. Uno en privado dice cada cosa, imaginate... si ven mis chats me tengo que ir del país".

El notero también le consultó si le había dolido que le recuerden el juicio que perdió: “No, no me duele nada”, contestó firme.

Te puede interesar: Cristian Castro anunció su boda con la argentina Mariela Sánchez: el gesto de Verónica Castro que conmueve a todos

"Tengo mucho respeto por Eugenia, es la mamá de los hermanos de los chicos y yo lo que digo siempre lo digo de verdad. No me vas a ver haciéndome la que estoy bien con alguien si no lo estoy. Si estoy mal, se me nota en la cara y no comparto espacio", aseguró.

Y agregó: "Desde mi lado siempre va a estar todo bien. A partir de que ella fue mamá de Magnolia, la primera de los hijos, el chip cambió por completo, el lazo es infinito y mis hijos tiene que vivir en armonía". / NA