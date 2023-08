Pampita habló sobre la llegada de otro hijo y dijo con que actriz nunca trabajaría

Haciendo referencia a lo estrictamente laboral, Pampita mencionó: “esta oportunidad está buenísima, no la quiero desaprovechar, porque no sabes qué va a pasar el próximo año. La tele es re inestable. Entonces cuando aparece algo sí agarro viaje, no lo pienso dos veces”. Por otro lado, Carolina Ardohain anunció que, aparte de participar en el programa Bailando 2023, continuará siendo parte de Los 8 escalones, el programa conducido por Guido Kaczka.

Pampita aseguró que nunca trabajaría con una actriz

Yanina Latorre le consultó a Pampita por su labor frente a la cámara y si hay alguna actriz con la que no trabajaría. Tras esto, Pampita no dudó en responder: “Sí, hay una. ¿Por qué? Porque me parece que no tuvo empatía, de mujer a mujer”. A raíz de eso en las redes sociales reflotaron un escándalo vintage del 2015. En ese momento, había surgido el rumor de un fogoso acercamiento entre Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro, durante las grabaciones de la telenovela “Entre Caníbales”.

Al reconocer que se sintió “decepcionada”, Ángel de Brito quiso saber: “¿Te lo esperabas de ella?”. Sin dudarlo, la conductora respondió con firmeza: “Sí, me lo esperaba”. Y cerró el tema con un contundente mensaje reflexivo: “Dios es muy sabio en esas cosas, te cruza en el momento que te tenés que cruzar, así que yo voy a esperar”./Radio Mitre y TN