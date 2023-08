Julieta Prandi contó cómo comenzó su historia de amor con Emanuel Ortega

"Ayer cumplimos tres años juntos”, anunció la modelo y conductora en el programa "A la Barbarossa". “Me voy a Cuba de vacaciones, y aparece en Instagram un mensaje de él, no nos conocíamos en persona, no teníamos gente en común. Vio una foto mía, y así de pronto empezamos a hablar, y la charla empezó a fluir mucho, y empezamos a hablar todos los días ", contó Prandi.

Por supuesto que la anécdota no quedó acá y Julieta contó cómo fue ese primer día en el que finalmente se vieron en persona. "El día que nos conocimos estuve muy nerviosa porque no sabía a qué hora llegaba el vuelo, me cambié 23 veces de ropa, ensayé lo que se te pueda ocurrir. No me compré ropa para ese fin de semana, pero casi y ese primer fin de semana ya me quedé con él. Y cuando nos conocimos en persona, la sensación era que de alguna manera nos conocíamos, porque estuvimos tanto tiempo hablando, casi como a la antigua cuando te escribías por carta"./Caras.