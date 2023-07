Xuxa: reveló detalles sobre su relación íntima con Pelé

Con apenas 16 años, La Reina de los Bajitos ya era famosa y llegó a posar para la revista Carinho. Poco antes de cumplir los 17 había protagonizado las portadas de más de 80 revistas, incluso para la Playboy. "Ya era conocida como un símbolo sexual y en realidad era virgen . No me resultaba agradable estar en esa posición. Además, no me conocía a mí misma. No es fácil lucir sexy en las fotografías si no sabes lo que es eso", confesó.

Si bien previo a la relación con Pelé, la artista había tenido una experiencia, no fue para nada placentera para Xuxa. Fue recién en pareja con el astro que pudo explorar su sexualidad: "Quería perder mi virginidad de inmediato. Fue raro, no fue genial . Fue en mi auto, una situación muy difícil. Después conocí a Pelé y todo mi descubrimiento fue con él".

El astro, que era 23 años mayor que la cantante, se sorprendía por la situación. "Me decía que no podía creer que no haya hecho esto o aquello. Y realmente, con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser", recordó.

El romance entre Xuxa y Pelé: infidelidades, rechazo social y una fingida amistad

Los íconos brasileños mantuvieron una relación de seis años que pasó por varias turbulencias. Eran pareja monogámica pero las infidelidades de Pelé ocurrían casi a diario. Xuxa decidió aceptarlo. "Tuve que aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta. Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él sí podía, porque era Pelé. Como era mi primer hombre, no podía compararlo para así darme cuenta de que eso no era saludable".

El ex Santos inventó un rótulo para maquillar sus errores: inventó que tenía "una amistad colorida" con la presentadora. "Y yo, con 17 años, lo repetía. Él me decía que las mujeres le coqueteaban, pero que en el momento en el que estaba teniendo sexo pensaba en mí", explicó.



