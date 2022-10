"Nuevo comienzo", el regreso esperado de Usted Señálemelo

Los nombres de ambos suenan fuerte en la industria: el multipremiado Arcaute trabajó con artistas contundentes de todo el panorama musical iberoamericano y más allá, con nombres de la talla de Shakira, C Tangana, Nathy Peluso, Luis Alberto Spinetta, Illya Kuryaki and the Valderramas y Calle 13, mientras que Cotton, nominado este año en los Grammy Latinos como Productor del Año, es conocido por sus trabajos con figuras centrales de la música actual como María Becerra, Wos, Conociendo Rusia, Cazzu y Louta.